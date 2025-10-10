Piper,”Marele Șef” al grupării de hoți români, care a furat 2 milioane de euro, judecat în Germania. Banii, irosiți pe jocuri de noroc și cocaină

O grupare de infractori români a reușit să reușit să dea 19 spargeri în Germania, în care au jefuit mai multe depozite și și-au însușit bunuri în valoare de două milioane de euro. Șeful grupării Piper R. este judecat la Tribunalul Regional din Rottweil, după ce mai mulți complici i-au adus acuzații grave. Cinci dintre autorii jafurilor au fost deja condamnați, transmite Bild.

Banda de hoți români, sub conducerea lui Piper R., aveau un mod aparte de a acționa. Aceștia preferau să taie peretele clădirii pe care urmau să o jefuiască, decât să spargă ușa. Piper R., de 34 de ani, ar fi fost liderul unei bande extrem de bine organizate de hoți de metal.

Procuroarea Jessica Stohr a precizat că infractorii români ar fi intrat în depozite „cu o violență extremă”. Gruparea tăia pereții exteriori în mai multe locuri.

Infractorii au încărcat mii de kilograme de role de cupru în dube închiriate, pe care le-au transportat și vândut unui comerciant de fier vechi din Venlo, Olanda.

Potrivit anchetatorilor, Piper R. ar fi recrutat hoții și i-ar fi coordonat de la distanță. Românii condamnați anterior (la pedepse între 3 și 5,5 ani de închisoare) l-au descris drept „Big Boss” (n.r. – trad. „marele șef”)).

Piper R., „Marele Șef”, este cunoscut ca un hoț de metale cu experiență. Acesta și-a început viața infracțională încă de la 21 de ani, când a fost închis în Luxemburg pentru furt în grup organizat. Acesta a mai fost închis și în Germania, Belgia și România tot pentru furt. Piper, muncitor necalificat în construcții, se află acum pentru a cincea oară în spatele gratiilor.

10 români au participat la furturile de cupru

Din banii furați, banda de infractorii nu a mai rămas cu nimic, au precizat autoritățile. Mai mulți complici au mărturisit în primul proces că sunt dependenți de jocuri de noroc și cocaină, așa că „au pierdut totul”, din cauza viciilor. Aceștia au mai adăugat că veniseră în regiunea Ruhr pentru a munci, însă au fost recrutați pentru furturi.

Anchetatorii cred că până la zece români au participat la furturile de cupru. Alte două persoane sunt cunoscute pe nume, iar poliția este încă pe urmele lor.

„Marele Șef”, arestat după ce a fugit în România

Membrii grupării infracționale conduse de Marele Șef Piper locuiau într-o casă închiriată în Gelsenkirchen. Vecinii au devenit suspicioși și au alertat poliția. În timpul unei percheziții, presupusul lider al bandei a evitat arestarea folosind un pașaport fals. Piper R. a fugit în România, însă a fost identificat și extrădat în Germania. Supranumit „expertul în metale” riscă o pedeapsă de până la zece ani de închisoare. Verdictul va fi pronunțat pe 18 noiembrie.

FOTO: Bild

