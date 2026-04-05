Ce salariu are un pompier în 2026, cu tot cu spor de pericol. Câți lei primește lunar, în funcție de grad, vechime și funcție

Salariul unui pompier din România în 2026 diferă semnificativ în funcție de grad, vechime și responsabilități. De la debutanți până la funcții de conducere, veniturile cresc consistent, mai ales după adăugarea sporurilor pentru risc, ture de noapte și intervenții.

Subofițerii: de la debut la funcții de comandă

Cei mai mulți pompieri activi fac parte din categoria subofițerilor, unde salariile pornesc de la niveluri moderate, dar cresc constant odată cu experiența.

pompier debutant: între 3.500 și 4.500 lei/lună

subofițer cu experiență (peste 5-10 ani): între 5.500 și 6.500 lei/lună

subofițer cu funcție de comandă (ex: șef de tură): poate depăși 7.000 – 7.500 lei/lună

Diferențele sunt influențate în mod direct de numărul de intervenții, turele de noapte și responsabilitățile asumate.

Ofițerii: salarii mai mari, responsabilitate pe măsură

În cazul ofițerilor, nivelul salarial este mai ridicat încă de la început, dar crește semnificativ în funcțiile de conducere.

ofițer debutant (locotenent): între 5.000 și 6.000 lei/lună

ofițer cu funcție de comandă (căpitan, maior): între 7.000 și 9.500 lei/lună

funcții superioare (ex: inspector-șef): pot depăși 15.000 lei/lună

Aceste poziții implică decizii critice în situații de urgență și coordonarea echipelor operative.

Sectorul privat: salarii mai mici

În mediul privat sau pentru personalul contractual (servant-pompier), veniturile sunt mai reduse comparativ cu sistemul public, aproximativ 3.500 – 4.000 lei/lună.

Diferența vine în principal din lipsa unor sporuri și beneficii specifice sistemului militarizat.

Sporurile fac diferența: +25% până la +35% la salariu

Venitul final al unui pompier nu este dat doar de salariul de bază. Sporurile joacă un rol esențial și pot crește semnificativ suma încasată lunar cu 25% – 35%.

Principalele adaosuri includ:

spor de periculozitate : pentru riscurile asumate în intervenții

: pentru riscurile asumate în intervenții spor de noapte și weekend : specific programului în ture (24/48)

: specific programului în ture (24/48) norma de hrană: aproximativ 1.000 – 1.100 lei/lună, de regulă inclusă în estimările totale

