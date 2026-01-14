Prima pagină » Actualitate » Ce salariu avea Mariana Moculescu când lucra în televiziune. ”Cu mine și cu reportajele mele s-a deschis emisiunea”

14 ian. 2026, 14:30, Actualitate
Mariana Moculescu a dezvăluit ce salariu avea p vremea când lucra în televiziune. Aceasta a colaborat cu Antena 1, dar și cu TVR.

Mariana Moculescu a lucrat, cu ani în urmă în televiziune. În plan personal, Mariana Moculescu trăit o poveste de dragoste cu regretatul compozitor Horia Moculescu, de care a divorțat în anul 2000. Din mariajul celor doi a rezultat o fiică, Nidia.

La sfârșitul anilor ’90 și începutul anilor 2000, Mariana Moculescu a lucrat la Antena 1, la știri și la matinal, iar ulterior la Televiziunea Națională, unde a fost reporter la emisiunea ”Atenție, se cântă”, realizată chiar de cel care i-a fost patrtener de viață, Horia Moculescu. Marfiana Moculescu a dezvăluit, pentru click.ro, cât câștiga la acea vreme.

”Făceam știrile și revista presei, la matinalul Antena 1, dar și știrile de la ora 14.00. Din păcate, din cauza divorțului de Horia Moculescu, a trebuit să demisionez. Nimeni nu dorește angajați cu scandaluri publice. La Antena 1 câștigam, în 1997, un salariu, care azi ar însemna 6.000 de lei”, a spus Mariana Moculescu.

”Emisiunea „Atenție, se cântă!” a fost lansată în martie 2001, iar eu am fost reporter al acesteia, contribuind la succesul imediat al proiectului. Regret profund că, deși am fost cea care l-a ambiționat și sprijinit pe soțul meu, să-și ducă visul la îndeplinire, implicarea mea nu a fost niciodată recunoscută public. Mă întreb: „De ce!?” De ce s-au ascuns toate calitățile și s-a mințit lumea în privința mea? În ce scop? Cu mine s-au pus bazele emisiunii „Atenție se cântă!”.

Am fost primul om căruia Horia Moculescu i-a destăinuit visul său de a avea o emisiune de muzică pe tv. În fiecare zi, dimineața, la cafea, îmi povestea visul său. Apoi, treptat- treptat, dimineața la cafea s-au alăturat regizori din televiziune, scenografi, editori muzicali. Cu mine și cu reportajele mele s-a deschis emisiunea, care a avut un succes mare la început. În TVR, aveam un salariu bun, care azi ar însemna cam 6.500 de lei”, a mai declarat aceasta.

