13 oct. 2025, 06:00, Actualitate
Cosmin Gheorghe Bodea, directorul Romatsa Cluj, care a demisionat după ce Gândul a dezvăluit că un controlor de trafic a adormit pe tură, avea un salariu fabulos. Acesta câștiga mai mult decât președintele României și se apropia de salariul directorului general al Romatsa, care, de asemenea, are un salariu exorbitant.

 Cosmin Gheorghe Bodea, directorul Romatsa Cluj, a demisionat recent, după ce Gândul a dezvăluit că un controlor de trafic a adormit în timp ce era pe tură. Mai mult, controlorul a ațipit fix când o aeronavă Airbus, cu sute de persoane la bord, se apropia de Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca.

Surse din aviația românească au declarat în exclusivitate pentru Gândul că Autoritatea Aeronautică Civilă Română  (AACR) a finalizat ancheta în acest caz.

Recomandările AACR sunt clare: înăsprirea și întărirea operațiunilor de la Romatsa Cluj, pentru evitarea acestor incidente grave.

Soarta controlorului de trafic este acum în mâinile șefilor de la București – acolo unde se desfășoară ancheta internă.

În ceea ce-l privește pe Cosmin Gheorghe Bodea, directorul în „ograda” căruia s-a întâmplat acest incident, a decis să demisioneze, cel mai probabil la solicitarea șefilor de la București.

Cosmin Gheorghe Bodea a pierdut astfel un salariu fabulos pe care l-a câștigat în funcția de director regional Romatsa.

Directorul Romatsa Cluj, salariu de 6.000 de euro pe lună

Potrivit venitului declarat de Bodea, acesta a câștigat în 2024 un salariu de 366.518 de lei pe an, adică 71.969 de euro pe an (la cursul zilei).

Asta înseamnă 6.000 de euro pe lună, net.

Salariul lui Bodea a fost astfel mai mare decât al președintelui României, care câștigă aproximativ 5.300 de euro pe lună.

De altfel, salariul lui Gheorghe Bodea se apropia de cel al directorului general, care are și el un venit extrem de mare.

Directorul general, salariu de „nabab”

Marius Adrian Cojoc a avut în 2024, în calitate de director general Romatsa, un venit de 456.586 de lei.

Pe lună, în euro, calculat la cursul zilei, Cojoc a câștigat, în 2024, 7.471 euro.

Marius Adrian Cojoc, director general Romatsa

Gândul a dezvăluit în exclusivitate în luna septembrie că la Aeroportul din Cluj-Napoca un controlor de trafic a adormit în timp ce se afla pe tură și a pus în pericol viața a sute de pasageri aflați într-o aeronavă Wizz Air, care se pregătea de aterizare.

Surse din aviația românească au precizat, în exclusivitate pentru Gândul, că angajatul Romatsa – compania care dirijează și controlează traficul aerian din România – a recunoscut că a adormit.

Din cauza faptului că nu a putut să comunice cu turnul de control, avionul plin de pasageri a fost nevoit să intre în „holding” (în zona de așteptare), unde a rămas timp de 20 de minute.

Ce este însă cel mai revoltător este că sistemul coordonat de Romatsa are aceste vulnerabilități grave, în sensul în care totul poate depinde de un singur om. Până la momentul dezvăluirii noastre, incidentul a fost ținut la SECRET!

Toate detaliile despre acest caz uluitor pot fi citite AICI

