Directorul Romatsa din Cluj a demisionat după ce Gândul a dezvăluit că un controlor de trafic a adormit pe tură, lăsat singur în turn. Ancheta s-a finalizat, directorii de la București țin totul la SECRET

Cosmin Gheorghe Bodea, directorul DSNA Cluj (Romatsa) a demisionat după ce Gândul a dezvăluit că un controlor de trafic a adormit pe tură. El a fost lăsat singur în turnul de control, mai ales în contextul în care era începător. Autoritățile române au finalizat ancheta, care arată exact ceea ce ziarul nostru a dezvăluit.

Surse din aviația românească au declarat în exclusivitate pentru Gândul că Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) a finalizat ancheta în acest caz.

Raportul arată exact ceea ce Gândul a dezvăluit: controlorul de trafic a adormit în timp ce o aeronavă Airbus se pregătea să aterizeze pe Aeroportul din Cluj- Napoca.

„AACR a cerut înăsprirea și întărirea operațiunilor de la Romatsa Cluj, pentru ca niciodată să nu mai există un astfel de incident. În prezent, Romatsa desfășoară o anchetă administrativă, iar cei implicați în incidentul de la Cluj vor fi cercetați disciplinar. Doar Romatsa stabiliește sancțiunea împotriva lor”, au declarat pentru Gândul surse din aviația românească.

Doar că Romatsa nu comunică absolut nimic despre acest incident grav.

Gândul a cerut un punct de vedere de la Romatsa încă de pe data de 25 septembrie, prin care am solicitat să ni se transmită de ce un controlor de trafic fără experiență a fost lăsat singur în turnul de control. Până la ora transmiterii acestui articol, reprezentanții Romatsa nu ne-a oferit un răspuns.

Romatsa nu vrea să spună de ce un controlor fără experiență a fost lăsat singur în turn

Gândul a dezvăluit în exclusivitatea în luna septembrie că la Aeroportul din Cluj-Napoca un controlor de trafic a adormit în timp ce se afla pe tură și a pus în pericol viața a sute de pasageri aflați într-o aeronavă Wizz Air, care se pregătea de aterizare. Surse din aviația românească au precizat, în exclusivitate pentru Gândul, că angajatul Romatsa – compania care dirijează și controlează traficul aerian din România – a recunoscut că a adormit.

Din cauza faptului că nu a putut să comunice cu turnul de control, avionul plin de pasageri a fost nevoit să intre în „holding” (în zona de așteptare), unde a rămas timp de 20 de minute. Ce este însă cel mai revoltător este că sistemul coordonat de Romatsa are aceste vulnerabilități grave, în sensul în care totul poate depinde de un singur om. Până la acest moment, incidentul a fost ținut la SECRET!

