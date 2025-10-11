Prima pagină » Actualitate » TABEL | Ce salariu trebuie să ai pentru a fi considerat „bogat” în 2025 – în București și în celelalte orașe din România

TABEL | Ce salariu trebuie să ai pentru a fi considerat „bogat” în 2025 – în București și în celelalte orașe din România

11 oct. 2025, 13:35, Actualitate
TABEL | Ce salariu trebuie să ai pentru a fi considerat „bogat” în 2025 - în București și în celelalte orașe din România

Se cunoaște faptul că, în general, veniturile din România sunt destul de reduse pentru un trai decent.

Economiștii și analiștii financiari definesc bogăția ca fiind veniturile care nu provin doar din salariul propriu-zis.

Totuși, există și praguri orientative de venit lunar peste care o persoană sau o familie poate fi considerată „bogată”, comparativ cu media.

Ce salariu trebuie să ai pentru a fi considerat „bogat”, în 2025

Ca să fii considerată o persoană „bogată”, ar trebui să îndeplinești următoarele condiții:

  • poți acoperi toate cheltuielile lunare, fără niciun stres;
  • poți economisi sau investi peste 30–40% din venit;
  • ai acces la educație privată, vacanțe regulate, o locuință bună;
  • nu depinzi de un singur salariu, pentru a-ți menține stilul de viață.

Iată un tabel orientativ:

Și, cu toate că veniturile au mai crescut în 2025, traiul românilor devine tot mai scump. Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), veniturile totale medii lunare ale gospodarilor au ajuns la 9.502 lei, echivalentul a 3.824 lei pe persoană, în trimestrul II al anului.

Potrivit raportului INS, veniturile au atins 8.928 de lei pe gospodărie, în timp ce veniturile în natură s-au situat la 574 lei. Cea mai mare pondere rămâne venitul salarial.

„Salariile brute și alte drepturi salariale au fost de 6.564 lei lunar pe o gospodărie și au format cea mai importantă sursă din veniturile totale (69,1% din veniturile totale ale gospodăriilor, în creștere faţă de trimestrul I 2025 cu 0,7 puncte)”, se arată în comunicatul INS.

Veniturile din prestații sociale au reprezentat 19,4% din total, în scădere față de trimestrul I (20,5%), iar veniturile în natură au rămas la o pondere modestă, de 6%.

Discrepanțele dintre oraș și sat se adâncesc. În trimestrul II 2025, gospodăriile din mediul urban au avut un venit mediu lunar de 11.091 lei, cu 40% mai mare decât în mediul rural.

Raportat la persoană, venitul urban a fost de 4.572 lei, cu 50% peste cel al locuitorilor de la sate.

