Ce se întâmplă cu „FONDUL CLASEI” acum, la începutul anului școlar/Primarul care le cere părinților să nu contribuie cu bani

La început de an școlar, părinții sunt copleșiți de griji și probleme, iar printre acestea se numără și eternul fond al clasei. Într-un oraș din țară, însă, autoritățile intervin decisiv și transmit părinților să nu contribuie cu bani, reamintindu-le că astfel de solicitări sunt interzise prin lege.

Este vorba despre orașul Focșani, acolo unde primarul Cristi Valentin Misăilă le-a transmis părinților și cadrelor didactice că solicitarea sau colectarea de bani pentru așa-numitul „fond al clasei” este ilegală.

„Asemenea obiceiuri nu au ce căuta în școli”

Mesajul vine după ce la primărie au ajuns mai multe sesizări de la părinți nemulțumiți de aceste practici, scrie monitoruldevrancea.ro. În context, edilul atrage atenția că profesorii nu au voie să ceară bani pentru materiale didactice, produse de igienă sau alte cheltuieli de funcționare a școlii.

„Asemenea obiceiuri nu au ce căuta în școli. Este un abuz să pui presiune pe părinți pentru a contribui la cheltuieli care sunt deja acoperite din bugetul local”, a declarat primarul.

Autoritățile locale susțin, că pentru anul școlar 2025-2026, au fost alocate sumele necesare pentru creșe, grădinițe, școli și licee. Astfel, insistă primarul, există bani pentru a fi asigurate toate materialele necesare desfășurării cursurilor.

În același timp, edilul cere Inspectoratului Școlar Județean Vrancea să discute cu directorii și profesorii pentru ca aceștia să renunțe definitiv la practica „fondului clasei”.

Ce este „fondul clasei” și ce spune legea

Așa-numitul „fond al clasei” reprezintă sumele de bani colectate informal de la părinți pentru diverse cheltuieli pe parcursul unui an școlar. Din acești bani se pot achiziționa de la hârtie igienică și produse de curățenie până la dotări pentru clasă sau cadouri pentru profesori.

Practica este larg răspândită în multe școli din România, însă se situează în afara legii.

Legea educației și regulamentele școlare interzic explicit colectarea de bani de la elevi sau părinți pentru funcționarea unităților de învățământ. Toate cheltuielile pentru materiale didactice, igienă și întreținere trebuie acoperite din bugetele alocate de stat și de autoritățile locale.

Ministerul Educației a informat în repetate rânduri că solicitarea sau acceptarea „fondului clasei” poate fi considerată abuz și poate atrage sancțiuni pentru cadrele didactice sau directorii implicați.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

COSTURILE educației „gratuite” din România. Cât plătesc părinții pentru meditațiile copiilor / Fondul clasei, încă obligatoriu – STUDIU

Elevii români, mediocri la gândire creativă. 60% din ei sunt la nivelul de bază, conform studiului PISA 2022. Fetele, superioare băieților

Cum se va strânge fondul clasei. „Școlile vor avea un fel de ghid legislativ”