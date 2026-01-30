Prima pagină » Actualitate » Ce se întâmplă cu pensiile în 2027? Vești proaste pentru toți pensionarii din România

30 ian. 2026, 08:43, Actualitate
Ce se întâmplă cu pensiile în 2027? Vești proaste pentru toți pensionarii din România

Creșterile de pensii sunt în pericol în următorii ani. Guvernul a ridicat cheltuielile cu pensiile, ele au crescut și cu 9 milioane de euro în 2 ani, potrivit datelor de la Casa de Pensii.

Creșterile din 2024 au înregistrat recorduri. Ele au fost indexate la 1 ianuarie 2024 cu 13%, iar mai apoi a fost făcută marea recalculare la 1 septembrie 2024, iar atunci pensiile au crescut cu sume foarte mari, cu o medie în jur de 500 de lei.

Pensiile în pericol în 2027

Potrivit datelor obținute de Newsweek România de la Casa de Pensii, avem următoarele cheltuieli cu pensiile:

În 2023 cheltuielile cu pensiile au fost de 110.772.552.143 lei.

În 2024 s-a operat indexarea de la 1 ianuarie 2024, dar și creșterea pensiilor la marea recalculare. Pensii mărite au fost plătite pentru lunile septembrie – decembrie 2024. În 2024 cheltuielile cu pensiile au fost de 135.423.130.657 lei. O creștere față de 2023 de 14,7 miliarde de lei.

În 2025, statul a plătit pensii mărite pe toate cele 12 luni ale anului. În 2025 cheltuielile cu pensiile au fost de 154.062.194.709 lei. O creștere față de 2024 de 19 miliarde de lei.

Aceste creșteri nu au putut fi suportate din venituri, iar statul s-a împrumutat pentru a le putea plăti.

„Evoluția cheltuielilor cu asistența socială a fost influențată, în principal, de implementarea măsurilor de recalculare a pensiilor din sistemul public cu începere de la 1 septembrie 2024, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2023 din 29 noiembrie 2023 privind sistemul public de pensii.

Cheltuielile cu asistența socială au fost influențate și de plățile suportate de la bugetul de stat pentru compensarea facturilor aferente consumului de energie electrică și gaze naturale (2,92 mld lei), precum și plata concediilor medicale care a fost în sumă de 6,4 mld lei, cu 60% mai mult față de anul 2024”, se arată în documentul de la Ministerul de Finanțe.

