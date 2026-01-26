Prima pagină » Actualitate » Pensii cu 628 lei mai mari pentru pensionarii din aceste orașe din România. Avem lista completă

26 ian. 2026, 15:39, Actualitate
Casa de Pensii vine cu noutăți de ultim moment seniorii din România. Statul îi va ajuta pe pensionarii din anumite orașe pentru a avea un trai mai bun.

În ce localități pensionarii vor primi mai mulți bani

În acest moment, pensia medie în România este de 2.818 lei, iar numărul pensionarilor a ajuns la 4.583.000.

Cei mai mulți dintre ei au ieșit la pensie la limita de vârstă. Aproximativ 3.670.000 de pensionari câștigă o pensie medie de limită de vârstă de 3.165 de lei.

Pensia medie anticipată, la acest moment, este de 2.579 de lei. Pensie medie de invaliditate este1.094 lei. Pensie medie de urmaș – 1.518 lei.

Pensiile au suferit înghețări în anul 2026 și nu au mai fost indexate cu 13% la 1 ianuarie 2025 și nici cu 7% la 1 ianuarie 2026.

În județe precum Alba, Bistrița, Hunedoara, Giurgiu, Prahova, Maramureș, București, Timiș, pensionarii beneficiază de ajutor pentru a ajunge la valoarea minimă a pensiei în fiecare lună. Primul loc este ocupat de București, unde aproximativ 35.000 de pensionari primesc acest ajutor mediu de 510 lei pentru a ajunge la pensia minimă garantată de 1.281 de lei.

De ce ajutoare beneficiază pensionarii în 2026

Ministrul Muncii are în plan un ajutor pentru pensionari care să fie de minim 800 de lei, așa cum a fost anul trecut. Florin Manole nu a precizat dacă va fi ridicat pragul până la care se acordă ajutorul pentru pensionari. Anul trecut pensionarii cu pensie sub 2.740 de lei au primit cei 800 de lei.

Va exista și un ajutor la factura de gaze, dar acesta va intra în vigoare din toamna acestui an. Reamintim că în acest moment se oferă 50 de lei pe lună pentru plata facturilor la energie pentru pensionarii care au pensia mai mică de 2.000 de lei.

Sursa foto: Casa de Pensii

