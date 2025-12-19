Prima pagină » Actualitate » Ce se întâmplă cu punctul de amendă în 2026. Data de la care vor plăti șoferii mai mult

19 dec. 2025, 17:58, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Iată ce se întâmplă cu punctul de amendă în 2026 și de când vor plăti șoferii mai mult. Vineri, ministerul Muncii a pus în transparenţă proiectul în ce privește creşterea salariului minim brut pe ţară, de la 4.050 lei lunar la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026, fapt care reprezintă o creştere de 6,8 %, faţă de luna iunie 2026.

Odată ce crește salariului minim, cresc și amenzile pentru șoferi, în condițiile în care punctul de amendă reprezintă 5% din salariul minim brut.

Dacă în prezent un punct de amendă este 202,5 lei, începând cu 1 iulie 2026 el devine 216,2, dacă nu vor exista și alte modificări legislative. Astfel, în funcție de gravitatea abaterilor din trafic, clasele de sancțiuni pentru șoferii care încalcă regulile rutiere vor fi următoarele:

  • clasa I – 2 sau 3 puncte-amendă, respectiv 432,50 – 648,75 lei;
  • clasa a II-a – 4 sau 5 puncte-amendă, respectiv 865,00 – 1.081,25 lei;
  • clasa a III-a – de la 6 la 8 puncte-amendă, respectiv 1.297,50 – 1.730 lei;
  • clasa a IV-a – de la 9 la 20 puncte-amendă, respectiv 1.946,25 – 4.325 lei;
  • clasa a V-a (aplicată persoanelor juridice) – de la 21 la 100 puncte-amendă, respectiv 4.541,25 – 21.625 lei.

Un șofer de tir care circulă cu ITP-ul expirat, sancțiune ce face parte din clasa IV, ar putea primi amendă între: 1.946,25 – 4.325 lei.

Nerespectarea semnalizării rutiere se va sancționa de la 1 iulie cu amendă între 1.297,50 – 1.730 lei, amendă din clasa a III-a de sancțiuni. Șoferii care sunt prinși cu folosirea telefonului mobil în timpul condusului vor fi sancționați cu amenzi între 865 – 1.081,25 lei. Pentru nerespectarea regulilor în ce privește centura de siguranță, se vor aplica amenzi cuprinse între 432,50 – 648,75 lei. 

Proiectul privind creșterea salariului minim brut, pus în transparență

Potrivit Hotărârii de Guvern, începând cu data de 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără sporuri şi alte adaosuri, este stabilit la 4.325 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 166,667 ore pe lună, reprezentând 25,949 lei/oră, spune Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale.

Ministerul Muncii indică majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată influenţează, pe lângă cei 1.759.027 de salariaţi direct afectaţi, şi mult mai multe drepturi şi obligaţii, precum: creşterea contribuţiei pentru persoane cu handicap neîncadrate, deoarece acest calcul se raportează la salariul minim, creşterea punctului de amendă pentru şoferi, raportat tot la salariul minim.

În România, beneficiază, în prezent, de salariul de bază minim brut garantat în plată un număr de 831.382 de salariaţi, ceea ce reprezintă un procent de 14,6 % din numărul total de salariaţi activi. De majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la 4.325 de lei vor beneficia un număr de 1.759.027 salariaţi.

Totodată, majorarea propusă va avea efecte pozitive asupra creşterii economice prin stimularea ocupării, creşterii puterii de cumpărare a salariaţilor şi reducerii muncii la negru”, spun specialiştii ministerului.

Ei mai adaugă majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată are impact asupra creşterii consumului cu o influenţă şi asupra importului bunurilor de consum.

