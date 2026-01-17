Ce se întâmplă dacă mănânci zăpadă?

Vremea actuală și peisajele frumoase înzăpezite sunt perfecte pentru o plimbare. Dacă aveți copii, probabil ați observat că uneori au tendința să pună zăpadă în gură atunci când se joacă. Totuși, acesta nu este un obicei recomandat, cel puțin nu în mod regulat, din trei motive.

Un cocktail de poluanți

Un studiu realizat de Universitatea McGill și Școala de Tehnologie Superioară din Montreal a arătat că zăpada este încărcată cu particule poluante. Pe măsură ce cade din cer, zăpada acționează ca un burete și captează poluanții din atmosferă , deși la niveluri mult sub dozele toxice.

Un alt studiu din 2018, realizat de o universitate maghiară, a concluzionat că este mai periculos să consumi „zăpadă veche” decât să consumi zăpadă proaspătă. „ Zăpada foarte proaspătă conține puține bacterii, dar microorganismele se înmulțesc în funcție de impuritățile aerului ”, explică profesorul Istvan Mathe, ale cărui comentarii sunt relatate în revista Santé .

„ Zăpada este apă de ploaie, iar apa de ploaie nu este potabilă ”, rezumă Dr. Beaulieu de la Centrul de Informații despre Apă, intervievat de 20 Minutes .

Un șoc termic

Temperatura zăpezii la zero grade poate provoca șoc termic în organism și genera probleme digestive sau chiar diaree, spune dr. Beaulieu.

Zăpada este demineralizată

Nu este recomandat să mănânci zăpadă pentru a-ți potoli setea. În primul rând, pentru că zăpada este alcătuită în mare parte din aer, iar corpul consumă mai multă energie decât primește pentru a o încălzi.

În al doilea rând, OMS recomandă evitarea consumului de apă care nu conține absolut niciun fel de minerale , cum ar fi apa demineralizată. Deși cantitatea menționată aici este mică, merită să ne amintim că un consum regulat de apă demineralizată poate prezenta riscuri pentru sănătate. Studiile au arătat că, la animale, apa demineralizată poate afecta funcția organelor vitale , relatează Futura . Edemul cerebral a fost observat la copiii ale căror băuturi au fost preparate exclusiv cu apă demineralizată .

