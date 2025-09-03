Prima pagină » Actualitate » Ce se întâmplă dacă pui SARE pe buretele de vase. Rezultatul te scapă de o mare problemă

Ce se întâmplă dacă pui SARE pe buretele de vase. Rezultatul te scapă de o mare problemă
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Multe produse de curățenie din comerț promit rezultate imediate, dar nu întotdeauna reușesc să aibă efectul scontat. Prin urmare, gospodinele se bazează pe trucuri testate în timp, ieftine și eficiente.

Un truc foarte popular este acela de a presăra sare pe buretele de vase. După cum se știe, sarea are proprietăți antibacteriene și de igienizare, reducând astfel riscul de contaminare atunci când speli vasele. Mai mult, sarea contribuie și la eliminarea mirosurilor neplăcute și prelungește viața buretelui.

Dar pe lângă sare, gospodinele folosesc și oțet de vin pentru o curățare completă. Trucul este unul simplu: se presară sare pe buretele de vase, se toarnă puțin oțet de vin și se lasă să acționeze vreme de 15 secunde, se repetă procesul și pe partea cealaltă a buretelui, se clătește cu apă, iar buretele este gata de utilizare.

Combinația aceasta elimină bacteriile, igienizează eficient și lasă buretele curat, fără a avea mirosuri. De altfel, specialiștii recomandă igienizarea buretelui cel puțin o dată pe săptămână. În acest mod, bacteriile nu mai au timp să se mai dezvolte, iar vasele rămân perfect curate.

În afară de sare și oțet, mai există și alte soluții naturale care fac minuni în gospodărie. Dacă vrei să ai geamuri fără urme, ai nevoie de apă caldă, oțet și câteva picături de detergent lichid, aplicate cu o lavetă de microfibră sau ziar. Iar pentru depunerile de calcar, ai nevoie de oțet încălzit, turnat direct pe suprafețele afectate sau pe robinet.

