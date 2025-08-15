Ce se mai știe de bărbatul care a câștigat peste 1 milion de euro la loto, anul trecut. Ce a făcut, de fapt, cu banii

Iată ce s-a ales de bărbatul care a câștigat peste un milion de euro la loto. Pe ce a dat banii, de fapt. Bărbatul a mărturisit că a făcut o donație, precizând în ce anume a investit premiul.

Davie Crowder este renumit acum pentru că a câștigat fabuloasa sumă de 1,02 milioane de lire sterline. El a încasat premiul de la Loteria Codului Poștal, în valoare de peste un milion de euro, în aprilie 2024.

Bărbatul în vârstă de 63 de ani, originar din Bridge of Earn, Perthshire, Scoția, a dezvăluit cum i s-a schimbat viața, odată cu câștigul. Imediat după ce a intrat în posesia milionului, a început o sesiune de cheltuieli. Acesta și-a cumpărat un Mercedes de lux și a comandat un bungalou.

Mai mult, a dat o sumă mare de bani pe crose noi de golf. De asemenea, a scos mulți bani din buzunar pentru a cumpăra un tractor, susținând că a fost vorba de o donație.

„Mi-a făcut viața mult mai ușoară. Am făcut o donație bună către Dunkeld Golf Club. Ei căutau un tractor nou și se chinuiau puțin cu banii, așa că i-am ajutat. Am reușit să-mi ajut familia și prietenii, lucru pe care l-aș face oricum, dar nu în această măsură”, a declarat Davie Crowder, în timpul unei vizite la Scotland’s Charity Air Ambulance (SCAA), una dintre organizațiile sale caritabile preferate, potrivit Mirror.

Bărbatul este recunoscător pentru norocul pe care l-a avut. Deoarece a ieșit la pensie după ce a fost sergent în Black Watch și detectiv în cadrul fostei poliții Grampian, a decis să ajute mai multe organizații. Astefl, alături de alți 10 câștigători, a participat la un eveniment special. Prin urmare, jucătorii de la Loteria Codurilor Poștale ale Poporului acordă un mare sprijin organizațiilor caritabile. Mai exact, cei care au investit în elicopterele de intervenție rapidă au ajutat numeroși pacienți. Elicopterele au transportat la spital 326 de pacienți.

Bărbatul a explicat și de ce joacă la loto. El spune că niciodată nu se gândește la banii pe care i-ar putea încasa de pe urma jocurilor.

„Nu particip niciodată la aceste loterii pentru a câștiga; îmi place să contribui la elicopterul de acolo, ca să vezi care este beneficiul. Este un sentiment minunat când poți ajuta organizații caritabile precum Ambulanța Aeriană Caritabilă din Scoția. Am zburat cu elicopterele de când aveam 19 ani, în armată, iar fiul meu, evident, intră și iese din ele o dată la două zile în timp ce lucrează pe platforme. Când eram în poliție au fost destul de multe incidente grave în care ambulanța aeriană a venit să ajute. Există o conexiune acolo până la capăt. Este nevoie de mulți bani pentru a gestiona aceste lucruri”, a completat Davie, care contribuie adesea la organizația caritabilă pentru ambulanțe aeriene.

