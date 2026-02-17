Merge și în Belgia. Un antreprenor român a încasat bani frumoși pentru un proiect imobiliar nefinalizat

Un antreprenor român în vârstă de 42 de ani a fost condamnat de justiția belgiană la doi ani de închisoare, dintre care jumătate cu suspendare, după ce a încasat aproximativ 40.000 de euro pentru un proiect imobiliar pe care nu l-a finalizat niciodată. Instanța a decis, de asemenea, plata unor despăgubiri și interzicerea exercitării profesiei pentru o perioadă de 10 ani, scrie publicația belgiană nieuwsblad.be.

Aventura a început în Izegem, orașul belgian în care o societate belgiană locală avea de gând să construiască șapte apartamente și căuta un antreprenor pentru execuția lucrărilor. Dezvoltatorul a semnat contractul cu firma TPM Construct, administrată de românul Paul T, publică Mediafax.

„Comunicarea s-a întrerupt!

La început lucrurile au arătat foarte bine: proiectul era pregătit pentru demarare, antreprenorul a emis o primă factură, care includea, printre altele, o ofertă pentru cărămizi de fațadă. Beneficiarul a făcut verificările și a fost de acord cu plata a 39.000 de euro.

Însă ceva s-a întâmplat cu românul Paul T., pentru că, imediat după încasarea banilor, a dispărut în neant, făcându-l pe avocatul companiei să exclame: „Comunicarea s-a întrerupt!”.

Nimeni nu a mai putut să-l contacteze pe românul Paul T., care, potrivit reprezentanților companiei beneficiare, își scosese locuința la vânzare și a dispărut în România.

Între timp, compania administrată de românul Paul T. a intrat în faliment. Din ancheta Parchetului a reieșit că bărbatul ar fi transferat în mod sistematic bani din conturile firmei către conturile personale. După încasarea sumei de aproximativ 40.000 de euro, românul Paul T. și-a transferat 15.000 de euro într-unul dintre conturile personale și a scos o parte în numerar. Omul și-a tot transferat sumele în conturile personale, până când a intrat în faliment.

De partea cealaltă, societatea Izgehem a rămas cu o pierdere financiară semnificativă, iar instanța a decis plata de către românul Paul T. a sumei de 40.500 de euro.

Românul Paul T. a fost condamnat la doi ani de închisoare, dintre care jumătate cu suspendare, la plata unei amenzi de 4.000 de euro și, peste toate, o interdicție profesională de 10 ani.

Recomandarea autorului: O nouă escrocherie din online transformă căutarea unei chirii într-o capcană pentru femei. Un așa-zis proprietar i-a cerut unei studente poze nud