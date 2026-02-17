Prima pagină » Actualitate » Cât costă fiecare grad în plus adăugat la termostat. O diferență aparent mică, de la 19°C la 23°C, poate adăuga zeci de lei lunar la costul încălzirii

Cât costă fiecare grad în plus adăugat la termostat. O diferență aparent mică, de la 19°C la 23°C, poate adăuga zeci de lei lunar la costul încălzirii

17 feb. 2026, 20:33, Actualitate
Cât costă fiecare grad în plus adăugat la termostat. O diferență aparent mică, de la 19°C la 23°C, poate adăuga zeci de lei lunar la costul încălzirii
FOTO - Caracter ilustrativ

Setarea termostatului ține de confort, în general, dar și de consumul de gaze naturale. Așadar, până la urmă, de valoarea facturii. Iar în sezonul rece, fiecare grad în plus înseamnă un consum mai mare cu 6–8%, potrivit specialiștilor în eficiență energetică.

Astfel, o diferență aparent mică, de la 19°C la 23°C, poate adăuga zeci de lei lunar la costul încălzirii.

FOTO – Femina.ro

Așadar, fiecare grad în plus peste 19°C crește factura cu 6–8%.

Cum se adaptează cifrele pentru alte locuințe

Pentru un apartament de 3 camere (~70 mp), consumul se poate estima prin multiplicarea valorilor de mai sus cu un factor de ~1,4.

Exemplu: la 21°C, consumul ar fi în jur de 870 kWh/lună (~300 lei).

Aceste valori sunt orientative și depind de modul în care casa este izolată, de expunerea la frig și de eficiența centralei.

Cei 4 factori care influențează consumul de gaz

  1. Izolația termică și tâmplăria – Pierderile de căldură prin pereți, ferestre și uși pot ridica semnificativ consumul, chiar dacă termostatul rămâne la aceeași temperatură.
  2. Temperatura exterioară și expunerea locuinței – În perioadele cu ger sau în apartamentele umbrite, centrala funcționează mai des.
  3. Tipul centralei – Modelele moderne, în condensație, folosesc gazul mai eficient și pot reduce consumul cu până la 15% față de centralele clasice.
  4. Obiceiurile de utilizare – O aerisire scurtă, uși închise între camere și o programare inteligentă a termostatului ajută la menținerea confortului fără pierderi inutile.

FOTO – ARHIVĂ

Specialiștii recomandă o temperatură constantă între 20–21°C pe timpul zilei, cu o reducere ușoară (1–2°C) pe timpul nopții.

Astfel:

  • locuința rămâne confortabilă;
  • centrala nu pornește excesiv;
  • facturile rămân previzibile.

Un echilibru între confort și economie se obține prin setarea inteligentă a termostatului și întreținerea periodică a instalației, mai scrie sursa citată.

Autorul mai recomandă:

Electrocasnicele care te „rup” la bani! De câți lei consumă curent un frigider într-o lună  

La ce temperatură trebuie să îți setezi aerul condiționat pe timp de caniculă, fără a plăti mult la factura de energie electrică

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Ungaria continuă să cumpere petrol rusesc, deși are alternative mai bune. Motivul pentru care Orban alimentează mașinăria de război a lui Putin
20:54
Ungaria continuă să cumpere petrol rusesc, deși are alternative mai bune. Motivul pentru care Orban alimentează mașinăria de război a lui Putin
CONTROVERSĂ Ștefan Popescu, ironii la adresa lui Nicușor Dan după valul de schimbări din ambasade
20:49
Ștefan Popescu, ironii la adresa lui Nicușor Dan după valul de schimbări din ambasade
METEO A fost activat centrul de urgență, din cauza vremii severe din București. Ce situații de risc au apărut
19:34
A fost activat centrul de urgență, din cauza vremii severe din București. Ce situații de risc au apărut
ACTUALITATE Merge și în Belgia. Un antreprenor român a încasat bani frumoși pentru un proiect imobiliar nefinalizat
18:31
Merge și în Belgia. Un antreprenor român a încasat bani frumoși pentru un proiect imobiliar nefinalizat
ACTUALITATE Muncitorii români din Spania vor avea o surpriză. Salariul minim a fost majorat, iar măsura va fi aplicată retroactiv
17:48
Muncitorii români din Spania vor avea o surpriză. Salariul minim a fost majorat, iar măsura va fi aplicată retroactiv
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Cancan.ro
Tovarășul lui Alex Bodi l-a înfruntat pe 'Măcelarul lui Bebino'. Avem imaginile întâlnirii de gradul 0
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Noua ordine din AUR. Ce ascunde, de fapt, promovarea tandemului Dungaciu-Peiu: „Creează impresia de specializare”
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Cancan.ro
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la...
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face astăzi Ana Paula Arósio? Actrița din „Terra Nostra” e total schimbată. Nimeni nu o mai recunoaște
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Cercetătorii români au descoperit o bacterie rezistentă la 10 antibiotice în Peștera Scărișoara
TAXE Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, vrea să acopere găurile din bugetul orașului prin taxarea milionarilor
21:24
Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, vrea să acopere găurile din bugetul orașului prin taxarea milionarilor
FLASH NEWS Bolojan anunță ce se întâmplă cu propunerea eliminării normei de hrană pentru militari. A fost propusă de colegul său de partid, ministrul de Finanțe
21:11
Bolojan anunță ce se întâmplă cu propunerea eliminării normei de hrană pentru militari. A fost propusă de colegul său de partid, ministrul de Finanțe
EDITORIAL Patrick André de Hillerin: Iancu Brânză, creierul economic al unui premier fără suflet
20:57
Patrick André de Hillerin: Iancu Brânză, creierul economic al unui premier fără suflet
FLASH NEWS „Apele Române” se spală pe mâini de dezastrul din Argeș, după golirea barajului Vidraru. Pe cine aruncă vină
20:54
„Apele Române” se spală pe mâini de dezastrul din Argeș, după golirea barajului Vidraru. Pe cine aruncă vină
PACE ÎN UCRAINA Scandal în delegația lui Volodimir Zelenski de la Geneva. Echipa ucraineană s-a împărțit în două tabere cu viziuni diferite
20:46
Scandal în delegația lui Volodimir Zelenski de la Geneva. Echipa ucraineană s-a împărțit în două tabere cu viziuni diferite
CONTROVERSĂ Retailerul Shein riscă amenzi de până la 6% din veniturile sale anuale. Care sunt motivele pentru care UE vrea să taxeze compania chineză
20:15
Retailerul Shein riscă amenzi de până la 6% din veniturile sale anuale. Care sunt motivele pentru care UE vrea să taxeze compania chineză

Cele mai noi

Trimite acest link pe