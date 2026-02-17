Cât costă fiecare grad în plus adăugat la termostat. O diferență aparent mică, de la 19°C la 23°C, poate adăuga zeci de lei lunar la costul încălzirii

Setarea termostatului ține de confort, în general, dar și de consumul de gaze naturale. Așadar, până la urmă, de valoarea facturii. Iar în sezonul rece, fiecare grad în plus înseamnă un consum mai mare cu 6–8%, potrivit specialiștilor în eficiență energetică.
Astfel, o diferență aparent mică, de la 19°C la 23°C, poate adăuga zeci de lei lunar la costul încălzirii.
Așadar, fiecare grad în plus peste 19°C crește factura cu 6–8%.
Pentru un apartament de 3 camere (~70 mp), consumul se poate estima prin multiplicarea valorilor de mai sus cu un factor de ~1,4.
Exemplu: la 21°C, consumul ar fi în jur de 870 kWh/lună (~300 lei).
Aceste valori sunt orientative și depind de modul în care casa este izolată, de expunerea la frig și de eficiența centralei.
Specialiștii recomandă o temperatură constantă între 20–21°C pe timpul zilei, cu o reducere ușoară (1–2°C) pe timpul nopții.
Astfel:
Un echilibru între confort și economie se obține prin setarea inteligentă a termostatului și întreținerea periodică a instalației, mai scrie sursa citată.
