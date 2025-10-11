Ce se va întâmpla dacă România va fi pusă în situația de a deschide focul. Declarația generalului Vlad Gheorghiță

Generalul Vlad Gheorghiță a vorbit în cadrul unui interviu despre ce se va întâmpla în cazul în care România va fi pusă în situația de a deschide focul și dacă asta va însemna începutul războiului sau nu.

„Dacă avem amenințare pentru deschiderea focului, se va deschide focul, e clar. Nu neapărat că am intrat în război, pentru că repet, România este parte a alianței Nord Atlantice”, a precizat Generalul Vlad Gheorghiță.

Când se poate spune că într-o țară a început războiul

Invitat la Antena 3, Generalul Vlad Gheorghiță a făcut declarații și despre condițiile în care se poate activa articolul 5 al Tratatului de la Washington

„Pentru activarea articolului 5 al Tratatului de la Washington în cadrul unui consiliu care este o decizie politică. Se activează la solicitarea țărilor membre, în momentul în care s-a luat o decizie în consiliul Nord Atlantic atunci se poate considera că a intrat o țară în război.”

Întrebat când a fost activat acest articol, Generalul a amintit de atentatele de la 11 septembrie 2001. În dimineața acelei zile, 19 teroriști Al-Qaeda au deturnat patru avioane comerciale de pasageri. Vlad Gheorghiță a precizat că activarea articolului în 2001 nu a însemnat că toate statele membre NATO au intrat atunci în război.

„Până în momentul de față nu a fost activat articolul 5 decât după evenimentele din Statele Unite, decât după 11 septembrie. Au intrat toate țările din NATO în război în momentul respectiv? Nu. Au fost decizii naționale.”, a mai spus Generalul.

