Prima pagină » Actualitate » Ce se va întâmpla dacă România va fi pusă în situația de a deschide focul. Declarația generalului Vlad Gheorghiță

Ce se va întâmpla dacă România va fi pusă în situația de a deschide focul. Declarația generalului Vlad Gheorghiță

11 oct. 2025, 21:55, Actualitate
Ce se va întâmpla dacă România va fi pusă în situația de a deschide focul. Declarația generalului Vlad Gheorghiță

Generalul Vlad Gheorghiță a vorbit în cadrul unui interviu despre ce se va întâmpla în cazul în care România va fi pusă în situația de a deschide focul și dacă asta va însemna începutul războiului sau nu.

„Dacă avem amenințare pentru deschiderea focului, se va deschide focul, e clar. Nu neapărat că am intrat în război, pentru că repet, România este parte a alianței Nord Atlantice”, a precizat Generalul Vlad Gheorghiță.

Când se poate spune că într-o țară a început războiul

Invitat la Antena 3, Generalul Vlad Gheorghiță a făcut declarații și despre condițiile în care se poate activa articolul 5 al Tratatului de la Washington

„Pentru activarea articolului 5 al Tratatului de la Washington în cadrul unui consiliu care este o decizie politică. Se activează la solicitarea țărilor membre, în momentul în care s-a luat o decizie în consiliul Nord Atlantic atunci se poate considera că a intrat o țară în război.”

Întrebat când a fost activat acest articol, Generalul a amintit de atentatele de la 11 septembrie 2001. În dimineața acelei zile, 19 teroriști Al-Qaeda au deturnat patru avioane comerciale de pasageri. Vlad Gheorghiță a precizat că activarea articolului în 2001 nu a însemnat că toate statele membre NATO au intrat atunci în război.

„Până în momentul de față nu a fost activat articolul 5 decât după evenimentele din Statele Unite, decât după 11 septembrie. Au intrat toate țările din NATO în război în momentul respectiv? Nu. Au fost decizii naționale.”, a mai spus Generalul.

Recomandările autorului:

Citește și

ACTUALITATE Actrița Diane Keaton a murit la vârsta de 79 de ani. Anunțul a fost făcut de un purtător de cuvânt al familiei
22:04
Actrița Diane Keaton a murit la vârsta de 79 de ani. Anunțul a fost făcut de un purtător de cuvânt al familiei
ACTUALITATE Șeful Armatei a spus că are provizii pentru trei zile. Cu ce recomandări vine către populație: ”Trebuie să pregătim tânăra generație”
21:25
Șeful Armatei a spus că are provizii pentru trei zile. Cu ce recomandări vine către populație: ”Trebuie să pregătim tânăra generație”
ACTUALITATE Sacrilegiu la Vatican. Un bărbat a URINAT în public pe Altarul Mărturisirii 
21:10
Sacrilegiu la Vatican. Un bărbat a URINAT în public pe Altarul Mărturisirii 
ACTUALITATE Șeful Armatei anunță că se face o inventariere a rezervei de mobilizare la război a TUTUROR BĂRBAȚILOR din România
20:35
Șeful Armatei anunță că se face o inventariere a rezervei de mobilizare la război a TUTUROR BĂRBAȚILOR din România
EXTERNE „Concedierile au început.” Anunțul care dă fiori americanilor / Peste 4.000 de angajați vor fi disponibilizați / Scenariu sumbru de la Casa Albă
20:06
„Concedierile au început.” Anunțul care dă fiori americanilor / Peste 4.000 de angajați vor fi disponibilizați / Scenariu sumbru de la Casa Albă
ENERGIE Cât de mari sunt șansele unui BLACKOUT în România. Ministrul Energiei nu exclude scenariul. E țara noastră pregătită?
19:41
Cât de mari sunt șansele unui BLACKOUT în România. Ministrul Energiei nu exclude scenariul. E țara noastră pregătită?
Mediafax
Val de ironii la adresa Poliției, după ce banii găsiți în Portul Constanța ar fi recuzită de film
Digi24
„Șoferi la război.” Putin a găsit o nouă metodă prin care îi păcălește pe ruși să lupte pe front
Cancan.ro
Cine este soțul Marinelei Chelaru și cu ce se ocupă. Adrian Cula are o meserie total diferită de a regretatei actrițe
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Adevarul
Diana Șoșoacă îl critică pe Călin Georgescu: „Nu ți-e rușine să-ți bați joc de oamenii care te-au votat și te-au ajutat?”
Mediafax
Ingredientul aruncat la gunoi care poate vindeca intestinul și reduce inflamația
Click
Secretele întunecate ale lui Albert Einstein. Cum se comporta cu femeile din viața sa: „Era o cruzime degradantă”
Wowbiz
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Antena 3
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
Digi24
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne prind mereu nepregătiți”
Cancan.ro
BREAKING | Marinela Chelaru a murit la 66 de ani
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
observatornews.ro
Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calcul
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Cutremur astăzi în România! În ce zonă s-a produs și ce magnitudine a înregistrat
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cele mai tari mașini SECOND-HAND de la SAB 2025 - VIDEO
Descopera.ro
Cerul ascunde „SPIRIDUȘI” și „ELFI”: fenomene electrice rare ale Pământului
Capital.ro
25 de ani de pușcărie pentru Călin Georgescu. Se cere arestarea lui. Avocata Ingrid Mocanu a făcut anunțul
Evz.ro
Care este cea mai bună metodă de a găti legumele la cuptor: Recomandarea unanimă a trei bucătari
A1
Marele regret al Marinelei Chelaru. Ce și-a dorit toată viața și nu a putut avea: „Mie nu mi-a dat Dumnezeu...”
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Mama Geta, alături de Iancu, Denisa și Ileana la târg. Cu cât vând aceștia un kilogram de brânză proaspătă: “Produse tradiționale adevărate.”
RadioImpuls
Marinela Chelaru s-a stins din viață cu o DURERE pe care nu a spus-o nimănui până la final. Toată lumea o vedea puternică, dar în sufletul ei era o rană adâncă. Și-a dorit, dar nu s-a întâmplat. A așteptat, a sperat...și apoi a fost prea târziu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Nava Endurance a lui Shackleton nu era construită pentru expediții polare, relevă o nouă analiză
Sari la bara de unelte