Șeful Armatei a spus că are provizii pentru trei zile. Cu ce recomandări vine către populație: ”Trebuie să pregătim tânăra generație”

După o perioadă marcată de inundații masive în România, dar și posibilitatea unor pene de curent iminente, șeful Armatei a anunțat că fiecare familie ar trebui să aibă provizii pentru minim trei zile în caz de urgență.

În cadrul unui interviu acordat postului de televiziune Antena 3, Șeful Statului Major al Apărării, Generalul Vlad Gheorghiță a anunțat că el și familia sa sunt pregătite pentru trei zile în cazul unei urgențe.

Recomandările Generalului Vlad Gheorghiță în caz de urgență majoră

”Eu și familia mea avem (n.r provizii pentru 3 zile). Cred că ar trebui fiecare familie să se gândească. Există o pană de curent, trebuie să ai în sertar o lanternă cu o baterie care să funcționeze, la fel este și pentru siguranța națională, în caz de cutremur, în caz de inundații. Vedeți ce se întâmplă în Constanța, de fiecare dată, toate nenorocirile din lume pe noi ne găsesc nepregătiți.”, a spus acesta în cadrul interviului.

”Trebuie să pregătim tânăra generație pentru viitor”

Generalul a mai precizat și faptul că în alte state precum Finlanda și Danemarca există ghiduri pentru a îndruma populația în astfel de situații, iar el a punctat că în România ar trebui ca educația în astfel de situații să înceapă de la tineret, din școli, licee și universități.

”Să știți că sunt foarte multe state din lume care au programe de pregătire a populației Danemarca, Finlanda au ghiduri care sunt puse la dispoziția populației pentru a știi cum să acționeze în diferite situații și cum să fie pregătiți pentru fiecare situație. În România dacă vine șefa apărării și spune: „De mâine trebuie să aveți, aia, aia, aia…”, s-ar crea o panică generală, dar dacă vine Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și publică pe site specific un ghid, nu îl citește nimeni. Despre asta este vorba, trebuie să facem mai multă educație, trebuie să coborâm în școli, în licee, în universități, să pregătim tânăra generație pentru viitor”, a mai spus Generalul.

Recomandările autorului: