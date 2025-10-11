Șeful Armatei spune clar! TOȚI românii ar trebui să știe să tragă cu arma: suntem pregătiți să-i învățăm

Toţi cetăţenii României, indiferent de sex sau de vârstă, ar trebui să aibă cunoştinţe minimale de folosire a armelor, a declarat șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad.

Într-un interviu la Antena 3, acesta a afirmat că Armata Română este pregătită pentru astfel de instruiri ale populației.

„Putem derula programe de instruire și pregătire pentru toți cetățenii, fie bărbați, fie femei”, a spus generalul Gheorghiță Vlad.

Armata obligatorie sau nu

Reporter: Se va reintroduce armata obligatorie în România?

Gen. Gheorghiță Vlad: Nu în momentul de față. Nici pe departe. Proiectul legii privind pregătirea populației pentru apărare introduce un nou concept: serviciul militar în termen voluntar. Tinerii ar putea veni timp de patru luni pentru o pregătire militară de bază, ar primi soldă pe perioada instruirii și, la final, un beneficiu echivalent cu trei salarii medii brute pe economie.

„Mi-aș dori să avem un sistem ca în Israel sau Elveția”

Reporter: Câți români știu în acest moment să tragă cu arma, domnule general?

Gen. Gheorghiță Vlad: Nu pot să vă dau o cifră exactă. Dar mi-aș dori să avem un sistem ca în Israel sau Elveția, unde fiecare cetățean, indiferent de sex, origine socială sau religie, știe să tragă cu arma și are cunoștințe minime pentru a-și apăra familia.

Programe de pregătire a tineretului

Reporter: Ați putea face o propunere concretă în acest sens? Să se ajungă la pregătirea populației civile pentru război, ca toată lumea să aibă o minimă instruire?

Gen. Gheorghiță Vlad: Da. Legea pe care am propus-o este un prim pas. Dar trebuie continuată prin programe de pregătire a tineretului și dezvoltarea capacităților necesare.

Reporter: Ați făcut referire la sistemele din alte țări. În Israel, de exemplu, și femeile fac pregătire militară. Ar trebui și în România femeile să fie integrate în astfel de programe? De la ce vârstă?

Gen. Gheorghiță Vlad: Sigur că da. România are deja o politică deschisă față de integrarea femeilor în armată – peste 20% dintre cadrele active sunt femei. Avem una dintre cele mai democratice politici din regiune în acest sens, fără discriminări bazate pe sex. Același lucru trebuie promovat și în societate. Din punct de vedere legal, pregătirea militară poate începe de la 18 ani.

Instruirea cetățenilor ar putea începe de anul viitor

Reporter: Este armata pregătită pentru astfel de instruiri ale populației?

Gen. Gheorghiță Vlad: Bineînțeles. Am spus mereu că, dacă avem instrumentul legal și resursa asigurată din bugetul de stat, restul ține doar de organizare – masă, cazare, facilități de instruire.

Da, avem această capacitate și putem începe chiar de anul viitor, în funcție de fondurile alocate. Putem derula programe de instruire și pregătire pentru toți cetățenii, fie bărbați, fie femei.

