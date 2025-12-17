Ce spune Adrian Nartea despre fiicele sale. ”Eu vreau să fiu acolo în spate să le susțin”

Actorul Adrian Nartea, în vârstă de 44 de ani, a oferit câteva amănunte despre cele două fetițe ale sale. ”Eu vreau să fiu acolo în spate să le susțin”, a declarat acesta.

Adi Nartea este căsătorit și are doi copii. Adrian Nartea a devenit tătic pentru a doua oară în luna martie a anului 2021. Soția sa, Alina, a adus pe lume cel de-al doilea copil, o fetiță care a primit numele Petra. Cei doi mai împreună o fetiță, pe Mara.

Actorul a făcut declarații despre cele două fete ale sale pentru revista Elle.

Ce spune Adrian Nartea despre fiicele sale. ”Au personalitatea lor, sunt cu totul altcineva față de noi, de părinți ”

”Cea mică are aproape 5 ani, deocamdată nu putem vorbi despre pasiuni, dar cumva este foarte tăioasă și decisă pe ce vrea să facă. Nu știe încă ce, dar e foarte decisă. Cea mare este mai artistă, face dansuri, desenează, este foarte boemă ca fire. Și destul de introvertă și sensibilă. Eu vreau să fiu acolo în spate să le susțin”, a spus Adrian Nartea.

Întrebat dacă fiicele sale ar dori să-i calce pe urme din punct de vedere profesional, actorul a răspuns:

”Nici nu am discutat. Uneori cochetează cu ideea, când le mai cer să facem o campanie și cu ele. Se bucură. Alteori se prostesc, alteori nu vor. Le las să facă și să aleagă ce vor ele. Au personalitatea lor, sunt cu totul altcineva față de noi, de părinți și cumva vreau să le încurajez ce le place, ce nu le place. Să descopere ele. Practic lucrurile pe care să le facă pe viitor”.