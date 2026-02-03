Ce spune Analia Selis despre o nouă căsătorie. ”Să înțeleagă stilul și viața mea de mamă”

Analia Selis, în vârstă de 48 de ani, a vorbit despre viața sa sentimentală și a mărturisit că își dorește o relație, însă nu se se căsătorească din nou.



Analia Selis este originară din Argentina. Analia Selis a reprezentat Argentina la Festivalul Cerbul de Aur 2004 și a reușit să se claseze pe locul 3.

După ce a plecat din Argentina, a ajuns în SUA, acolo a apărut în drumul ei apreciatul violoncelist român Răzvan Suma, motiv pentru care în anul 2003 s-a mutat în România. Acesta i-a devenit soț și au împreună doi copii: un băiat pe nume Tiago și o fată pe nume Noa. Analia Selis a anunțat în anul 2020 că a divorțat de un an de Răzvan Suma. Fata artistei, Noa, a împlinit 15 ani, iar băiatul, Tiago, are 14 ani. Ambii sunt muzicieni.

Analia Selis a făcut declarații despre viața sa sentimentală într-un interviu pe care l-a acordat pentru libertateapentrufemei.ro.

Ce spune Analia Selis despre o nouă căsătorie. ”Căsătorită nu mă văd”

”Căsătorită nu mă văd. În acest moment și cu stilul de viață pe care îl am, mai degrabă un iubit care să înțeleagă stilul și viața mea de mamă, în primul rând, pe urmă cântăreață și managerul proiectelor mele”, a mărturisit Analia Selis.

”Sunt singură și foarte pretențioasă. Am avut încercări care m-au învățat mult. Sunt deschisă la o relație, dar, așa cum ți-am spus, sunt pretențioasă”, a adăugat artista.

Întrebată ce a fost cel mai greu pentru ea în ultimii ani, Analia Selis a răspuns:

”Echilibrul, în general – fizic, emoțional, economic – este greu de realizat, după o schimbare atât de mare în viată și după pandemie”.