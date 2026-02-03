Satul din Europa construit pe 23 de cascade. Turiștii rămân fascinați de locația care se află aproape de România

Europa ascunde „comori” naturale, dar și așezări umane de-a dreptul spectaculoase. Printre acestea se află și un sat construit pe 23 de cascade. Turiștii care ajung aici rămân fascinați de frumusețea locului. Arhitectura tradițională a locuințelor se îmbină armonios cu natura, iar vizitatorii se pot bucura de un peisaj de basm, îndeosebi toamna. Vă invităm să „răsfoiți” galeria foto a acestui articol, pentru a vedea peisajele. Informațiile se găsesc mai jos.

V-ați gândit vreodată că există un sat în Europa care este construit pe 23 de cascade? Este vorba despre satul Rastoke din Croația, fiind celebru pentru traseele apelor curgătoare, precum și pentru peisajele de basm îmbinate armonios cu arhitectura tradițională a caselor. Vizitatorii rămân fascinați de panoramă, îndeosebi toamna.

Satul european este străbătut de apele care curg pe sub poduri din lemn și printre case. Există 23 de cascade mininaturale formate de râurile Slunjčica și Korana.

Satul a fost restaurat după Războiul de Independență al Croației

Satul este cunoscut nu doar pentru modul în care s-a dezvoltat, ci și pentru morile istorice vechi de secole. Datele indică faptul că satul Rastoke se află sub protecția Direcției de Stat pentru patrimoniu cultural și istoric. În sat se găsesc 22 de mori mecanice acționate de apă.

Din punct de vedere istoric, satul Rastoke a reprezentat un punct central pentru activități comerciale. În anii 1990, când a avut loc Războiul de Independență al Croației, satul a suferit distrugeri și, ulterior, a fost restaurat cu ajutorul Ministerului Croat al Dezvoltării și Reconstrucției. Circa 30 de familii locuiesc, aici, în prezent, arată Express.co.uk.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Envato