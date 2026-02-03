Prima pagină » Justiție » Sanepidul, vizat într-un dosar de corupție. Procurorii brașoveni au descins în forță pentru percheziții

Ruxandra Radulescu
03 feb. 2026, 14:56, Justiție
Sanepidul, vizat într-un dosar de corupție. Procurorii brașoveni au descins în forță pentru percheziții

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov au condus percheziții, într-un dosar de corupție, în mai multe locații, printre care s-ar afla și sediul unei instituții publice, transmite IPJ Brașov.

Instituția de stat, vizată de procurorii ar fi chiar Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Braşov, potrivit surselor G4Media.  Anchetatorii cercetează modul  în care au fost organizate şi desfăşurate anumite concursuri pentru ocuparea unor funcţii de execuţie şi de conducere din cadrul instituţiei.

La finalul acțiunii, mai multe persoane urmează a fi conduse la sediul unităţii de parchet pentru audieri şi pentru dispunerea măsurilor legale ce se impun, în funcţie de calitatea procesuală din dosar.

Activităţile desfăşurate de poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Braşov beneficiază de sprijinul poliţiştilor Serviciului Criminalistic Braşov şi al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Braşov, a menţionat sursa citată.

