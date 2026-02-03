Vicepremierul Oana Gheorghiu sare în apărarea lui Bolojan. „Ce vedem în aceste zile în spațiul public nu este doar despre un guvern sau despre un om”

Oana Gheorghiu a transmis un mesaj public de susținere pentru premierul Ilie Bolojan. Vicepremierul spune că discuțiile actuale nu vizează doar un om sau guvern, ci direcția în care merge România.

Oana Gheorghiu afirmă că România are nevoie, mai mult ca oricând, de stabilitate, seriozitate și reforme duse până la capăt.

„România are nevoie, mai mult ca oricând, de stabilitate, seriozitate și de reforme duse până la capăt. Nu pentru a câștiga dispute de moment, ci pentru a putea construi, în sfârșit, pe baze sănătoase, o economie și o societate funcționale.”

Vicepremierul susține că, după ani în care multe probleme au fost tolerate sau amânate, actualul guvern face un efort real pentru funcționarea statului.

„După ani în care prea multe lucruri au fost tolerate, amânate sau acceptate ca „normalitate”, există astăzi un efort real de a pune ordine în modul în care sunt cheltuiți banii publici și în felul în care funcționează statul. Acest efort este asumat de premierul Ilie Bolojan și de echipa guvernamentală, cu toate riscurile și costurile politice pe care le presupune.”

Gheorghiu arată că acest demers este asumat de premierul Ilie Bolojan, chiar dacă presupune riscuri și costuri politice.

„Este un demers deloc comod și nu lipsit de reacții dure. Tocmai de aceea, ce vedem în aceste zile în spațiul public nu este doar despre un guvern sau despre un om, ci despre direcția în care vrem să meargă România. Despre dacă alegem să privim lucrurile lucid sau să ne lăsăm din nou atrași în zgomot, emoție și confuzie. Există o presiune reală împotriva schimbării, care folosește adesea mesaje emoționale și teme sensibile pentru a apăra, de fapt, interese vechi, privilegii și mecanisme care au funcționat prea mult timp fără responsabilitate.”

Vicepremierul spune că este nevoie de un stat care să funcționeze predictibil, corect și în interes public.

„Avem nevoie de decizii luate cu calm, argumente și date, nu sub presiunea zgomotului. Și de lideri care să își asume acest drum dificil, chiar și atunci când este incomod. Cred că fiecare voce responsabilă contează în acest moment. Nu pentru a amplifica conflicte, ci pentru a aduce claritate. Pentru a apăra ideea că reforma, ordinea și buna administrare nu sunt împotriva oamenilor, ci exact în folosul lor.”

AUTORUL RECOMANDĂ: