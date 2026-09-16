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Judecătoria Sectorului 1 îi plasează în arest la domiciliu pe patru dintre cei cinci reținuți după violențele din Piața Victoriei. Un singur „fermier” arestat preventiv

Catalin Lupasteanu
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Judecătoria Sectorului 1 a respins, miercuri noapte, propunerea arestării preventive pentru ptru dintre cei cinci bărbați agresivi care au fost reținuți de procurorii din capitală după violențele de la protestul fermierilor din Piața Victoriei, și i-a plasat în arest la domiciliu în vreme ce pentru un al cincilea a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Decizia de miercuri noapte nu este definitivă și poate fi contestată caz în care dosarul va ajunge la Tribunalul București.

„Admite în parte propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București. În baza art. 227 alin. (1) C. proc. pen.

Respinge propunerea de arestare preventivă a inculpaților: 1. PAMFILE CIPRIAN-ȘTEFAN, necăsătorit, fără obligații militare, studii gimnaziale, fără ocupație, cunoscut cu antecedente penale, cu domiciliul în 5, 2. VOINEA VIOREL-CRISTIAN, , fără obligații militare, studii liceale, ocupație agent de pază, cunoscut cu antecedente penale, domiciliat în Mun. , 3. NANCU IONUȚ, . . Buzău, necăsătorit, fără obligații militare, studii gimnaziale, fără ocupație, fără antecedente penale, domiciliat în , 4. CIUCUR CIPRIAN, stagiu militar satisfăcut, studii medii, ocupație șofer, fără antecedente penale, formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, ca neîntemeiată.

În baza art. 227 alin. (2) C.proc.pen. rap. la art. 219 C.proc.pen., art. 218 C.proc.pen. şi art. 223 alin. (2) C.proc.pen., Dispune luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu față de inculpații: 1. PAMFILE CIPRIAN-ȘTEFAN, , 2. VOINEA VIOREL-CRISTIAN, RK , 3. NANCU IONUȚ, , 4. CIUCUR CIPRIAN, , pe o durată de 30 de zile, de la data de 16.09.2026 până la data de 15.10.2026, inclusiv.

În baza art.221 alin.(1) C.proc.pen. Impune inculpaților obligația de a nu părăsi imobilul în care locuiesc, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în fața căruia se află cauza, astfel: 1. PAMFILE CIPRIAN-ȘTEFAN imobilul din Mun. , 2. VOINEA VIOREL-CRISTIAN, imobilul din Mun. 4, 3. NANCU IONUȚ, . 4. CIUCUR CIPRIAN.

În baza art. 221 alin. (2) ?i (3) C. proc. pen., pe durata arestului la domiciliu, inculpații au următoarele obligații: – să se prezinte în fața organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăți, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată ori de câte ori este chemat. – să nu folosească rețele sociale (Facebook, Instagram, Tik-Tok, etc.). – să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

În baza art. 221 alin. (4) C.proc.pen. atrage atenția inculpaților că, în caz de încălcare cu rea-credință a măsurii sau a obligațiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive.

Desemnează ca organ de supraveghere a respectării măsurii preventive a arestului la domiciliu, precum și a respectării obligațiilor de către inculpați, organul de poliție în raza căruia domiciliază fiecare inculpat.

Dispune punerea în libertate a inculpaților PAMFILE CIPRIAN-ȘTEFAN, VOINEA VIOREL-CRISTIAN, NANCU IONU? și CIUCUR CIPRIAN dacă nu sunt reținuți sau arestați preventiv în altă cauză.

În baza art.226 C.proc.pen., Admite propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul București de arestare preventivă a inculpatului FUGEL GABRIEL, fără domiciliu în România, fără CI, CNP , în dosarul penal nr. 5834/163/P/2026. În baza art.226 alin.(1) şi (2) C.proc.pen. rap. la art.223 alin.(2) şi art.202 alin.(1) şi (3) C.proc.pen.,

Dispune arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 zile începând cu data de 16.09.2026 până la data de 15.10.2026, inclusiv. În baza art. 230 alin. (1) C.proc.pen., Dispune emiterea de urgență a mandatului de arestare preventivă și comunicarea acestuia potrivit dispozițiilor legale.

Respinge ca neîntemeiată cererea inculpatului prin apărător, de luare a unei măsurii preventive mai ușoare. În baza art.275 alin.(3) C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Onorariul apărătorilor din oficiu se va avansa din fondurile Ministerului Justiției către Baroul București. Cu drept de contestație în 48 ore de la pronunțare. Pronunțată în camera de consiliu, astăzi 16.09.2026, orele 23:10”, se arată în minuta magistratului JS1.

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Astfel, cei patru bărbați au fost puși în libertate de îndată din dispoziția judecătorului de drepturi și libertăți de la judecătorie motiv pentru care aceștia au părăsit împreună cu avocații lor sediul instanței.

Ironii de „fermier”

La plecare, unul dintre cei reținuți a arătat ironic că singura sa tangență cu agricultura sau cu sfera creșterii animalelor o reprezintă activitățile sale din copilărie de la bunicii săi, el fiind crescut „la țară”.

În cursul serii zilei de miercuri cei cinci bărbați, care au provocat scandal și au avut altercații directe cu forțele de ordine la protestul ciobanilor din Piața Victoriei, au fost aduși la Judecătoria Sectorului 1.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au cerut arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile.

Astfel, s-a cerut arestarea preventivă pentru Ștefan Ciprian Pamfile, Gabriel Fugel, Viorel Cristian Voinea, Ionuț Nancu și Ciprian Ciucur. Toți aceștia au fost asistați în instanță de avocați din oficiu, care s-au prezentat la sediul Judecătoriei Sector 1, dar nu au dorit să comenteze acuzațiile.

Potrivit surselor Gândul, alte trei persoane au fost ridicate de procurori bucureșteni și au fost duse la audieri la aceeași unitate de parchet.

Bilanț după violențele din Piața Victoriei

Protestul fermierilor de marți, 15 septembrie, s-a încheiat după ore întregi de tensiuni în Piața Victoriei. Au avut loc îmbrânceli și confruntări cu jandarmii, au fost folosite gaze lacrimogene, iar mai multe persoane au fost conduse la secțiile de poliție.

Potrivit bilanțului comunicat de Jandarmeria Capitalei, 47 de persoane despre care instituția spune că au comis fapte antisociale au fost conduse la secțiile de poliție.

Zece jandarmi au fost răniți în timpul incidentelor, iar patru au fost transportați la spital pentru îngrijiri suplimentare.

Forțele de ordine au aplicat 15 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 21.500 de lei. Două autospeciale ale Jandarmeriei au fost avariate.

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