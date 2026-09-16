Tyrannosaurus rex avea sânge cald. Studiile confirmă că „Regele dinozaurilor” avea o temperatură internă asemănătoare oamenilor, scrie Popsci.com.

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Contrar presupunerilor paleontologilor din trecut, majoritatea dinozaurilor nu erau niște creaturi lente și greoaie. În urma unor reevaluări evoluționiste întinse pe parcursul a zeci de ani, reiese acum că strămoșii păsărilor de astăzi nu se deplasau doar într-un ritm constant. Mulți dintre ei atingeau viteze impresionante. Acest stil de viață activ i-a determinat pe oamenii de știință să reexamineze un alt detaliu anatomic. Deși se credea inițial că toți erau animale cu sânge rece, mulți dinozauri au evoluat, în cele din urmă, spre a avea sânge cald.

Datorită unor progrese tehnologice recente, paleontologii au tranșat în sfârșit o dezbatere de lungă durată privind dinozaurii: Tyrannosaurus rex avea sânge cald sau rece? Un studiu publicat astăzi în revista Science Advances clarifică această chestiune: celebrul „rege tiran” avea o temperatură internă surprinzător de apropiată de cea a oamenilor (care au sânge cald) – în jur de 97 de grade Fahrenheit (aproximativ 36 °C).

„Nimeni nu a mai reușit până acum să efectueze o astfel de măsurătoare a temperaturii”, a declarat într-un comunicat Robert Eagle, coautor al studiului și geobiolog la Universitatea din California, Los Angeles (UCLA).

Acest lucru plasează temperatura internă a lui T. rex peste cea a reptilelor cu sânge rece din ziua de azi și chiar peste cea a leneșilor, dar sub cea a descendenților lor aviari, care variază între 104 și 109 grade Fahrenheit. Echipa lui Eagle oferă prima dovadă chimică concludentă, însă rezultatele lor s-au bazat pe ani de dovezi tot mai numeroase care susțin teoria conform căreia T. rex avea sânge cald.

„Temperatura este cam de nivelul celei pe care aș fi estimat-o”, a adăugat Eagle.

În urmă cu aproximativ 10 ani, paleontologii au dezvoltat o metodă de a determina temperatura sângelui unei specii dispărute prin examinarea unor legături chimice rare între carbon și oxigen, care se formează în oasele fosilizate. După cum a explicat Eagle, smalțul dentar reprezintă cel mai bun mediu pentru prelevarea probelor, deoarece structura sa cristalină robustă rămâne extrem de rezistentă la degradare timp de milioane de ani. Această metodă a permis echipei sale să confirme anterior faptul că prin corpul megalodonului (Otodus megalodon) circula sânge cald.

Deși paleontologii bănuiau de multă vreme că aceste legături chimice dintre carbon și oxigen ar putea indica temperatura sângelui unui T. rex, versiunile inițiale ale procedurii necesitau o probă fosilă de dimensiuni mari. Extragerea unei cantități atât de mari de material dintr-un os implica și deteriorarea acestuia. Astfel, deși în arhivele muzeelor ​​existau numeroși dinți de megalodon, instituțiile nu erau dispuse să cedeze un dinte de T. rex, mult mai rar.

Ulterior, cercetătorii au perfecționat tehnica, reducând dimensiunea probei necesare cu aproximativ 90% față de cerința inițială. Acest lucru i-a convins pe curatorii Muzeului de Istorie Naturală din Los Angeles să accepte, în cele din urmă, prelevarea unor secțiuni din doi dinți ai exemplarului lor de T. rex, supranumit „Thomas”. Folosind o freză stomatologică, Eagle și echipa sa au extras smalț fosilizat, pe care l-au dizolvat apoi în acid fosforic. Procesul a eliberat dioxid de carbon care conținea prețioasele legături izotopice. Ulterior, după presurizarea gazului, au utilizat un spectrometru de masă pentru a determina raporturile chimice. Analizele ulterioare i-au condus la concluzia că temperatura sângelui unui T. rex era de aproximativ 97 de grade Fahrenheit (circa 36 °C).

„Dinții ne indică faptul că T. rex avea o temperatură corporală mai ridicată decât cea a mediului înconjurător”, a declarat Aradhna Tripati, geochimist la UCLA și coautor al studiului. „Un T. rex cu sânge cald ar fi putut ajunge aproape oriunde pe continent, inclusiv în zona arctică.”

Această descoperire revoluționară a necesitat mult timp, însă rezultatele erau de neconceput până când recentele progrese metodologice au redus drastic dimensiunea minimă necesară a probei fosile.