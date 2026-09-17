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Ce au aflat anchetatorii despre Ciprian Pamfile, principalul instigator la violență de la mitingul fermierilor

Andrei Dumitrescu
Ce au aflat anchetatorii despre Ciprian Pamfile, principalul instigator la violență de la mitingul fermierilor
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Ciprian Pamfile, bărbatul reținut după ce ar fi instigat la violență în contextul protestului de marți, din Piața Victoriei, soldat cu mai mulți răniți, inclusiv din rândul jandarmilor, avea legături cu unele grupuri neonaziste. Este vorba despre persoane violente, care fac parte din galeria echipei de fotbal finanțate din fondurile Ministerului Apărării Naționale (MApN).

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Bărbatul a început să iasă în evidență după ce, în octombrie 2025, a intrat pe teren în timpul meciului România – Austria. Întrebat care a fost motivul pentru care a făcut acest gest, Pamfile a explicat că voia doar să-și arate tatuajul cu Iisus, pe care și-l făcuse recent.

Acesta a ieșit din nou în evidență cu ocazia protestului de marți al fermierilor, când, prin intermediul platformei TikTok, a instigat la violență.

De altfel, Ciprian Pamfile, care se recomandă „lup al României”, încerca să mobilizeze „patrioții” la luptă încă din zilele de dinaintea mitingului fermierilor și le spunea urmăritorilor să aștepte „momentul chemării”.

Spunea că e însoțit de „1.000 de lupi”

„(…) Să veniți la București cu tractoare, vidanje și orice putem să folosim. Dați frâu liber imaginației, aveți curaj, iubire pentru neam și haideți să ne unim într-un singur scop: eliberarea neamului românesc și să protejăm viitorul țării. Vă aștept alături de cei 1.000 de lupi la momentul chemării”, mai spunea bărbatul acuzat de instigare la violență.

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că Ciprian Pamfile avea legături cu grupuri extremiste de ani buni și ar fi început să protesteze public încă din perioada pandemiei de COVID-19, când ar fi fost unul dintre antivacciniștii foarte activi în online.

În același timp însă, spun anchetatorii, Pamfile ar fi fost și un apropiat al unor grupări ultranaționaliste, simpatizante ale Mișcării Legionare și ale ideologiei naziste. De altfel, bărbatul apare și într-o fotografie alături de mai mulți simpatizanți legionari și de generalul Radu Theodoru, un veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial, cunoscut ca antisemit și negaționist al Holocaustului, implicat inclusiv într-un dosar de trădare, instrumentat de DIICOT.

Legături cu ultrașii CSA Steaua

Principala grupare cu viziuni neonaziste de care era apropiat Ciprian Pamfile este cunoscută sub numele „Noi Românii”, care îl are ca lider informal pe Niculae Ștefan. Acesta este, în același timp, șeful facțiunii Hunters din peluza sud a CSA Steaua.

Ciprian Pamfile, al cincilea de la stânga la dreapta

De altfel, unii dintre membrii Hunters sunt cercetați și într-un dosar de loviri și alte violențe, amenințare și furt după ce, în primăvara anului 2022, l-au lovit cu obiecte dure, între care și o sticlă, pe luptătorul Teodor Constantin, cunoscut publicului pentru cele două meciuri de kickboxing cu omul de televiziune Mircea Badea.

Incidentul sângeros a avut loc chiar cu ocazia unui eveniment organizat de „Noi Românii”, într-un club din București.

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