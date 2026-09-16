Fostul președinte al României, Traian Băsescu, susține că Sorin Grindeanu ar reprezenta „cea mai sigură soluție” pentru funcția de premier, în contextul în care Nicușor Dan are programate pentru joi consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui candidat la conducerea Guvernului.

Traian Băsescu spune că președintele Nicușor Dan are în față două variante principale pentru desemnarea viitorului premier, după ce PSD și PNL și-au anunțat propriile propuneri.

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„Eu cred că singura variantă, sau singurele variante cu ceva șanse, ar fi ca președintele să țină cont de faptul că PSD-ul și-a anunțat un candidat pe Grindeanu și PNL-ul și-a anunțat un candidat pe, Siegfried Mureșan. Deci, din punct de vedere politic, președintele are în față două candidaturi de la partide”, a declarat Băsescu, miercuri, la B1 TV.

Băsescu susține că, dintre variantele aflate pe masa șefului statului, desemnarea lui Sorin Grindeanu ar putea avea, în opinia sa, cele mai mari șanse de a duce la formarea unui Guvern.

„Președintele nu are soluție mai sigură pentru el, în primul rând, decât să-l desemneze pe Grindeanu. Pentru că, cele politice, este partidul cu cel mai mare număr de voturi, este partidul care mai poate strânge câte ceva în jurul lui”, a continuat fostul șef de stat.

Băsescu vede și un risc pentru Nicușor Dan

Băsescu a mai spus că principala piedică în nominalizarea președintelui PSD pentru funcția de prim-ministru rămâne percepția publică.

„Nicuşor Dan este în situația de a opta între cei doi. Sigur, are o dificultate. Dificultatea este că, dacă merge pe Grindeanu, dificultatea este că se vor consolida afirmațiile că președintele a trădat propriul electorat s-a dus la PSD”, a mai spus fostul președinte.

Nicușor Dan cheamă partidele din Parlament la consultări

Declarațiile sale vin în contextul în care președintele Nicușor Dan i-a invitat, joi, la Palatul Cotroceni pe președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament, pentru consultări în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru.

În septembrie, printre persoanele vehiculate pentru funcția de premier s-au aflat Alexandru Nazare, Luca Niculescu și Eugen Tomac, în timp ce propunerile asumate anterior de partide au fost Sorin Grindeanu, din partea PSD, și Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR.