Iulia Mendel, fosta purtătoare de cuvânt a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, nu a fost lăsată să susțină un discurs în Parlamentul European. Ea a anunțat acest lucru pe pagina sa de pe rețeaua de socializare X.
„În ziua în care trebuia să susțin discursul, mi s-a interzis accesul în Parlamentul European. Pun acest lucru în mod direct pe seama sancțiunilor impuse de Zelenski. Totuși, discursul va avea loc, pentru că știu că reprezint o parte importantă a societății care tânjește după pace și vrea să fie auzită”, a transmis Iulia Mendel, miercuri, pe X.
Mendel a fost secretar de presă al liderului ucrainean din iunie 2019 până în iulie 2021.
După plecarea din funcție, Mendel a început să-l critice dur pe Zelenski. Mai exact, în luna mai, aceasta i-a acordat un interviu jurnalistului american Tucker Carlson, în care a relatat detalii despre colaborarea sa cu Zelenski și l-a numit „un rău ascuns” și „un urs grizzly”. (Mai multe detalii AICI)
Totuși, Mendel a pus impunerea sancțiunilor pe seama faptului că urma să susțină în Parlamentul European un discurs despre pace.
Foto: Profimedia