Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 17 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Damon Hill este un fost pilot britanic de Formula 1 și campion mondial, cunoscut pentru performanțele sale din anii 1990. S-a născut pe 17 septembrie 1960, la Londra, și este fiul legendarului pilot Graham Hill, dublu campion mondial de Formula 1. Damon Hill a debutat în Formula 1 în 1992, iar în scurt timp a devenit unul dintre principalii piloți ai echipei Williams. În sezonul 1996, a reușit cea mai importantă performanță a carierei sale, câștigând Campionatul Mondial de Formula 1 după ce a obținut opt victorii și a încheiat sezonul în fruntea clasamentului piloților. În 1997, după plecarea de la Williams, Hill s-a alăturat echipei Arrows, iar în 1998 a obținut ultima victorie din cariera sa în Formula 1, la Marele Premiu al Belgiei, concurând pentru Jordan. S-a retras din Formula 1 la sfârșitul sezonului 1999, după ce a disputat 122 de curse, obținând 22 de victorii și 42 de podiumuri. Prin titlul mondial câștigat în 1996, a devenit primul fiu al unui campion mondial de Formula 1 care a reușit să cucerească la rândul său titlul. După retragere, a rămas implicat în lumea sporturilor cu motor, inclusiv ca analist și comentator.

Dem Rădulescu, poreclit “Bibanu’”, a fost unul dintre cei mai îndrăgiți actori români de teatru, film și televiziune. Născut pe 21 septembrie 1931, la Râmnicu Vâlcea, a avut o carieră impresionantă. Printre filmele în care a jucat se numără Telegrame (1959), Seria B.D. Brigada Diverse (1970), Veronica (1972), Veronica se întoarce (1973) şi Astă seară dansăm în familie (1972). Momentele sale satirice, pline de umor, au reprezentat apogeul divertismentului TV al vremii, devenind programele de suflet ale românilor pentru zilele de odihnă și ocaziile festive. Dem Rădulescu a fost și un important profesor de actorie, formând mai multe generații de studenți la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București. Stilul său inconfundabil, vocea, gestica și inteligența comică l-au transformat într-o adevărată legendă a teatrului și filmului românesc. Actorul a murit în urma unui infarct pe 17 septembrie 2000, la București, cu doar câteva zile înainte de a împlini 69 de ani. Prin rolurile sale și prin activitatea pedagogică, el a rămas una dintre personalitățile importante ale artei românești.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1854: David Dunbar Buick 🇺🇸🚗 Fondatorul Buick Motor Company (1902). A inventat motorul cu supapa de evacuare în cap, folosit de mai toți producătorii de autovehicule

🎂1881: George Bacovia 🇷🇴✒️ autorul unor volume de versuri și proză scrise în baza unei tehnici unice în literatura română, cu vădite influențe din marii lirici moderni francezi pe care-i admira

🎂1923: Hank Williams 🇺🇸🎤 unul dintre cei mai semnificativi și influenți cântăreți și compozitori americani ai secolului al XX-lea. A murit la 29 de ani, de atac de cord, urmare a consumului de alcool și morfină

🎂1929: Stirling Moss 🇬🇧🏎‍🟀 Considerat unul dintre cei mai mari piloți care nu au câștigat niciun Campionat Mondial de Formula 1

🎂1931: Anne Bancroft 🇺🇸🎬 Oscar rol principal pentru rolul din The Miracle Worker (1962); The Graduate (1967), The Elephant Man (1980),84 Charing Cross Road (1987), Home for the Holidays (1995), G.I. Jane (1997), Great Expectations (1998)

🎂1935: Ken Kesey 🇺🇸✒️ cunoscut pentru celebrul său roman Zbor deasupra unui cuib de cuci, care ulterior a fost ecranizat

🎂1948: John Ritter 🇺🇸🎬 Three’s Company (1977 – 1984)

🎂1949: Dan Matei Agathon 🇷🇴🗣️

🎂1950: Narendra Modi 🇮🇳🗣️ prim-ministru al Indiei

🎂1960: Damon Hill 🇬🇧🏎‍🟀 fost pilot de Formula 1, campion mondial în 1996. El este fiul lui Graham Hill și, împreună cu Nico Rosberg, unul dintre cei doi fii ai unui campion mondial de Formula 1 care a câștigat și titlul

🎂1969: Keith Flint (Prodigy) 🇬🇧🎤 S-a sinucis prin spânzurare, la 49 de ani

🎂1971: Adriana Karembeu 🇸🇰🇫🇷💃🏼 supermodel

🎂1996: Olivia Addams (Adriana Livia Opriș) 🇷🇴🎤 cântăreață, compozitoare, producător muzical, YouTuber, TikToker și fostă membră a trupei Jealous Friend

Decese 🕯

🕯️1823: Gheorghe Lazăr 🇷🇴✒️ pedagog, teolog, traducător și inginer, considerat fondatorul învățământului în limba română din Țara Românească (în 1818 a înființat în București prima școală cu predare în limba română, Școala de la Sfântul Sava)

🕯️2000: Dem Rădulescu 🇷🇴🎭🎬 s-a stins din viață la București în urma unui infarct. Este înmormântat la cimitirul Bellu. De Ziua Mondială a Teatrului din 2016, a primit postum o stea pe Aleea Celebrităților din Piața Timpului (Cocor) și Placheta Orașului București, în semn de recunoaștere și prețuire pentru întreaga sa activitate în domeniul teatrului și filmului

🕯️2017: Lascăr Pană 🇷🇴🤾🏻‍♂️ a fost un mare antrenor de handbal și președinte de onoare al clubului pe care l-a înființat în 1974, HC Minaur Baia Mare. A condus echipa națională a României care a obținut medalia de bronz la Jocurile Olimpice din 1980, de la Moscova

Calendar 🗒️

🗒️1620: Imperiul Otoman învinge Uniunea statală polono-lituaniană (sprijinită de trupele Moldovei) în timpul Bătăliei de la Țuțora, pe malurile Prutului

🗒️1630: Este fondat orașul Boston, Massachusetts

🗒️1683: Antonie van Leeuwenhoek scrie o scrisoare către Royal Society descriind „animalcules” (cunoscute mai târziu sub numele de protozoare)

🗒️1787: Convenția Constituțională din Philadelphia a adoptat forma finală a Constituției SUA

🗒️1908: Când avionul cu două locuri Wright Model A pilotat de Orville Wright s-a prăbușit, pasagerul Thomas Selfridge este ucis, devenind prima persoană care a fost ucisă într-un accident de avion

🗒️1911: La Viena are loc o revoltă în rândul muncitorilor împotriva prețurilor ridicate la alimente, care este suprimată violent de militari. Pentru prima dată din 1848, focul este deschis din nou asupra manifestanților din Viena. Trei persoane sunt ucise și 149 rănite

🗒️1916: Manfred von Richthofen („Baronul Roșu”), un as al zborului Luftwaffe german, câștigă prima sa luptă aeriană lângă Cambrai, Franța

🗒️1939: Armata sovietică a invadat Polonia dinspre est, la șaisprezece zile după ce Germania Nazistă a atacat-o dinspre vest

🗒️1939: Submarinul german U-boot U 29 scufundă portavionul britanic HMS Courageous cu două lovituri de torpile; la bord erau peste 500 de oameni

🗒️1939: Finlandezul Taisto Mäki devine primul om care a alergat 10.000 de metri în mai puțin de 30 de minute, mai exact: 29:52,6

🗒️1944: Armata a IV-a română poartă lupte grele pentru forțarea Mureșului în centrul Transilvaniei, în zona Oarba de Mureș – Dealul Sângiorgiu – Iernut, zdrobind rezistența înverșunată și bine organizată a armatelor germano-ungare

🗒️1947: A fost inaugurat Teatrul Municipal din București (în prezent Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra”), cu piesa „Insula”, de Mihail Sebastian. La o lună după spectacolul inaugural, se joacă o comedie scrisă de G. B. Show, Nu se știe niciodată. S-a jucat de nu mai puțin de 111 ori și la spectacole au asistat 73.153 de spectatori. La acea vreme, populația Bucureștiului era de aproximativ 600.000 locuitori. Primul director a fost Lucia Sturdza Bulandra

🗒️1948: Diplomatul suedez Contele Folke Bernadotte este asasinat la Ierusalim de către extremiști evrei

🗒️1959: Avionul experimental North American X-15 propulsat de un motor rachetă zboară pentru prima dată

🗒️1978: Președintele Egiptului Anwar Al-Sadat și prim-ministrul Israelului Menachem Begin au semnat Acordurile de la Camp David

🗒️1983: Vanessa Williams devine prima afro-americană Miss America

🗒️1987: Papa Ioan Paul al II-lea îmbrățișează un băiat infestat cu SIDA în timpul vizitei la San Francisco

🗒️1988: Se deschide la Seul a XXIV-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară

🗒️1991: Estonia, Coreea de Nord, Coreea de Sud, Letonia, Lituania, Insulele Marshall și Micronezia se alătură ONU

🗒️1991: Linus Torvalds lansează prima versiune Linux

🗒️1993: Se lansează în Europa Cartoon Network/TNT Classic Movies (redenumit în 1999, TCM, si după aceea în România și Polonia, TNT, în 2015)

🗒️2013: Jocul video Grand Theft Auto V câștigă peste jumătate de miliard $ în prima zi de lansare