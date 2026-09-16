România riscă „cea mai mare criză din sistemul de sănătate din ultimii 10 ani”. Fostul ministru al Sănătății arată consecințele guvernului Bolojan

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, avertizează asupra situației critice din sistemul sanitar și solicită alocarea de fonduri din sistemul de rezervă al Guvernului. Rogobete critică vehement afirmațiile directorului Casei de Sănătate, Horațiu Moldovan, și atrage atenția că România se îndreaptă către cea mai profundă criză sanitară din ultimii ani.

„Criza din sănătate nu este una falsă, așa cum spunea acum două săptămâni președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, când ne asigura pe toți că nu există nicio problemă, că există medicamente și că totul este rezolvat. Este fără precedent ce se întâmplă acum în sistemul de sănătate. Alocați de urgență bani din fonduri de rezervă la dispoziția Guvernului pentru a evita cea mai mare criză din sistemul de sănătate din ultimii zece ani de zile”, afirmă Alexandru Rogobete.

„Minciuna reformiștilor închipuiți din alianța PNL-USR iese la suprafață”

Rogobete enumeră consecințele grave pe care le-a avut așa-zisa „reformă” a guvernului demis, Bolojan, asupra sistemului de sănătate.

„Iată că la două săptămâni distanță se vede cum minciuna reformiștilor închipuiți din alianța PNL-USR iese la suprafață și spitalele sunt în cea mai mare criză din ultimii zece ani de zile. Unitățile de primiri urgențe, secțiile de ATI, secțiile de neonatologie, secțiile pentru arși gravi, în toate aceste secții critice, materialele sunt la limită.”, spune Rogobete.

„Vedeți, domnule Ilie Bolojan, reformele dumneavoastră aici ne-au adus”

Realitatea din spitalele din România este una radical diferită față de cea prezentată directorul Casei de Asigurări de Sănătate, acre afirma că instituțiile nu duc lipsă de materie primă, subliniază fostul ministru al Sănătății. Acesta confirmă ceea ce mulți managerii de spital au declarat, recent, în spațiul public, și anume că personalul medical nu mai are medicamente și materiale care să permită tratarea pacienților.

„În ultimele zile am vizitat multe spitale și peste tot am văzut exact aceleași probleme. Se vede pe fața lor, se vede în ochii lor disperarea că nu mai au medicamente, că nu mai au materiale sanitare și cu toții se întreabă ce vor face la al doilea pacient care va veni în urgență, pentru care nu vor mai avea medicamente ca să-i salveze viața. Vedeți, domnule Ilie Bolojan, reformele dumneavoastră aici ne-au adus. Lăsați orgoliile, lăsați deficitul, lăsați ideile dumneavoastră puține și fixe și dați bani spitalelor”, conchide Rogobete.

Președintele CNAS neagă realitatea din spitale

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) a negat că ar exista o criză a medicamentelor în spitalele din țară.

„Nu este o criză a citostaticelor. Nu este vorba despre citostatice. Am verificat cu Ministerul Sănătății, există stocuri de citostatice, totul este în regulă. Sigur există anumite deficiențe de producție pentru anumite medicamente. 50% din cauzele discontinuității de medicamente în Uniunea Europeană sunt cauzate de dificultăți de producție pe care unii furnizori le au într-un moment sau altul. Dar există o soluție, ea nu este la Casa de Asigurări de Sănătate”, declara Horațiu Moldovan, președintele Casei de Asigurări de Sănătate, în urmă cu aproximativ două săptămâni.

Avertismentul managerilor din sistemul medical: „Suntem într-o situație critică spre foarte gravă”

Declarațiile șefului CNAS sunt în contradicție puternică cu situația critică, sesizată de managerii instituțiilor spitalicești din Capitală. Spitale de la Bagdasar-Arseni, Pantelimon și Floreasca se confruntă cu lipsuri grave, în ceea ce privește materialele. Situația financiară pune presiune și pe spitalele de copii, precum Marie Curie și Grigore Alexandrescu.

La Spitalul Bagdasar-Arseni, nu mai există substanță de contrast pentru investigațiile CT necesare pacienților cu politraumă, cazuri încadrate la urgențe de nivel 0. Managerii avertizează că situația s-ar putea agrava în următoarea perioadă dacă spitalele nu primesc rapid bani.

„Suntem într-o situație critică spre foarte gravă”, a avertizat managerul.

Întrebat de rectificările bugetare, Ilie Bolojan a afirmat săptămâna trecută că anumite ministere, cum ar fi Ministerul Sănătății, nu și-ar fi gestionat corect fondurile, motiv pentru care este nevoie de rectificare bugetară.

Cu toate acestea, tot Bolojan a recunoscut că un Guvern interimar nu poate face rectificare bugetară.