Ce spune Clotilde Armand despre Elena Lasconi, pe care a TRĂDAT-O în favoarea lui Nicușor Dan: „Impulsivă și sufletistă”

Bianca Dogaru
13 sept. 2025, 11:00, Actualitate
Clotilde Armand a caracterizat-o pe Elena Lasconi, fosta sa colegă de partid pe care a trădat-o în favoarea lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale, ca fiind „impulsivă și sufletistă”. Ea a participat săptămâna aceasta la „Sosurile picante”, emisiune moderată de Cătălin Măruță, unde invitații trebuie să răspundă la întrebări incomode sau să mănânce picant. 

Întrebată care sunt trei calități ale Elenei Lasconi, Clotilde a început cu explicații legate de accentul fostei sale colege de partid.

„Ea nu are accent în limba română, s-a născut în România și are o mare experiență cu televiziunea,” a răspuns aceasta.

În completarea afirmației, Clotilde a ținut să precizeze că a răspuns „perfect autentic” la întrebare.

Când Măruță a trecut la întrebarea următoare, i-a cerut lui Clotilde să numească trei calități pe care Lasconi le are, dar ei îi lipsesc.

„Impulsivă, sufletistă și cu puțină experiență,” a spus aceasta, fără să stea pe gânduri.

Ulterior, Armand a ținut să explice la ce s-a referit când a oferit răspunsul.

„Pentru că era prima dată când candida la acest nivel și cred că în politică se învață. Adică ai nevoie să fii cu mare experiență la nivel local, la nivel regional și apoi la nivel național. Nu a fost alegerea ei pentru că ne-am regăsit într-o situație unde a fost un candidat care n-a fost pregătit ani de zile pentru aceste alegeri prezidențiale și atunci e faptic să spun că nu a avut experiență,” a completat ea.

 

Sursa foto: Captură video

Mediafax
