Prima pagină » Actualitate » Ce spune Marina Dina despre eliminarea de la ”Survivor”. ”Mă simțeam copleșită”

Ce spune Marina Dina despre eliminarea de la ”Survivor”. ”Mă simțeam copleșită”

05 feb. 2026, 15:30, Actualitate
Ce spune Marina Dina despre eliminarea de la ”Survivor”. ”Mă simțeam copleșită”
Galerie Foto 11
Ce spune Marina Dina despre eliminarea de la ”Survivor”

Marina Dina a făcut declarații despre eliminarea sa de la show-ul de televiziune ”Survivor”. ”Mă simțeam copleșită”, a afirmat aceasta. 

Marina Dina a fost asistenta lui Mihai Morar la emisiunea „Răi, da’ buni”, pe care acesta a moderat-o ani de zile la postul de televiziune la Antena Stars.

În ceea ce privește viața pesonală, în ianuarie 2017, Marina Dina a devenit mamă de gemeni – un băiețel și o fetiță, Zian și Aria. Aceasta s-a despărțit de tatăl copiilor ei.

După ce a stat o vreme departe de lumina reflectoarelor, Marina Dina a fost implicată recent în show-ul ”Survivor”, moderat de Adi Vasile la Antena 1. Blonda, care a făcut parte din echipa Faimoșilor, a fost eliminată din concurs în urma duelului cu Cristi Boureanu. Despre eliminarea sa a făcut aceasta declarații pentru click.ro.

Ce spune Marina Dina despre eliminarea de la ”Survivor”. ”Eu i-am cerut Larisei să mă propună la duel”

Marina Dina a explicat că ea a fost cea care i-a spus Larisei Uță, colega sa de la Faimoși, să o propună la duel la ”Survivor”, pentru că se simțea copleșită de dorul de copiii săi.

”De fapt, eu i-am cerut Larisei să mă propună la duel. Mă simțeam copleșită de dorul de copii și am fost sinceră cu ea. A fost o decizie asumată, luată cu multă emoție, și îi mulțumesc că mi-a respectat dorința”, a spus Marina Dina.

”Readaptarea a fost emoționantă. După un ritm atât de intens, liniștea de acasă vine cu multă încărcătură. Cel mai mult mi-au lipsit copiii și lucrurile simple care înseamnă „acasă””, a mai declarat aceasta.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ministrul Apărării spune că un bloc din Craiova blochează un radar militar. „Cazul ar putea ajunge în instanță”
15:52
Ministrul Apărării spune că un bloc din Craiova blochează un radar militar. „Cazul ar putea ajunge în instanță”
CONTROVERSĂ Elon Musk, cel mai bogat om din lume, mesaj despre valoarea banilor: „Cine a zis că banii nu cumpără fericirea avea dreptate”
15:49
Elon Musk, cel mai bogat om din lume, mesaj despre valoarea banilor: „Cine a zis că banii nu cumpără fericirea avea dreptate”
FLASH NEWS Radu Miruță neagă că Guvernul a anulat scutirea de plată a impozitului pentru veteranii de război: „E dreptul tău de a alege”
15:37
Radu Miruță neagă că Guvernul a anulat scutirea de plată a impozitului pentru veteranii de război: „E dreptul tău de a alege”
HOROSCOP Cristina Demetrescu nominalizează cea mai norocoasă zodie din horoscop în februarie 2026: „Sunt favoriții perioadei”
15:34
Cristina Demetrescu nominalizează cea mai norocoasă zodie din horoscop în februarie 2026: „Sunt favoriții perioadei”
FLASH NEWS Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu președintele Israelului: ”Multe companii românești ar putea găsi aici oportunități de afaceri”
15:30
Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu președintele Israelului: ”Multe companii românești ar putea găsi aici oportunități de afaceri”
REACȚIE Curtea de Justiţie a UE: Statele membre pot, în anumite condiţii, să interzică cultivarea organismelor modificate genetic
15:02
Curtea de Justiţie a UE: Statele membre pot, în anumite condiţii, să interzică cultivarea organismelor modificate genetic
Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Cancan.ro
Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: 'A, deci sunteti concubina dânsului'
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
O celebră vilă a lui Nicolae Ceauşescu revine în patrimoniul public, după ce afaceristul Ovidiu Tender a fost expropriat
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Click
Ce este, de fapt, taxa pe apă de ploaie. Cine trebuie să o plătească
Digi24
Zeci de femei au fost filmate pe ascuns în saloane de înfrumusețare din Bulgaria și imaginile postate pe site-uri pentru adulți
Cancan.ro
De ce a 'divorțat' Ruxandra Luca de fostul partener? S-au separat după 20 de ani: 'Sfârșitul lumii'
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele încep la ora 6 dimineața”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Descopera.ro
Cercetătorii au aflat cum le-a ajutat pe reginele termite pierderea de gene
FLASH NEWS Coroana scăpată de hoții de la Luvru, în timpul jafului secolului, va fi restaurată: Muzeul publică imagini. Zece diamante și un vultur de aur lipsesc
16:12
Coroana scăpată de hoții de la Luvru, în timpul jafului secolului, va fi restaurată: Muzeul publică imagini. Zece diamante și un vultur de aur lipsesc
SĂNĂTATE Ministrul Sănătății: ”Neplata primei zile de concediu medical va fi nuanțată, cu excepții pentru pacienții vulnerabili”
16:09
Ministrul Sănătății: ”Neplata primei zile de concediu medical va fi nuanțată, cu excepții pentru pacienții vulnerabili”
EXCLUSIV Bușcu demolează delegația Oanei Țoiu la Washington: “Generația de tineri crescuți în ONG-uri a frânat proiecte de miliarde de dolari/Tot ce înseamnă mineral strategic îl punem acum pe masă“
16:00
Bușcu demolează delegația Oanei Țoiu la Washington: “Generația de tineri crescuți în ONG-uri a frânat proiecte de miliarde de dolari/Tot ce înseamnă mineral strategic îl punem acum pe masă“
FLASH NEWS Captură impresionantă de droguri în Pacific. Marina franceză a confiscat și distrus peste 4 tone de cocaină în Pacificul de Sud
15:42
Captură impresionantă de droguri în Pacific. Marina franceză a confiscat și distrus peste 4 tone de cocaină în Pacificul de Sud
SCANDAL Scandalul Epstein zguduie Marea Britanie. Premierul Starmer își cere scuze victimelor: „Îmi pare rău că l-am numit pe Mandelson ambasador în SUA“
15:40
Scandalul Epstein zguduie Marea Britanie. Premierul Starmer își cere scuze victimelor: „Îmi pare rău că l-am numit pe Mandelson ambasador în SUA“
SPORT Azi începe Six Nations! Cine transmite la TV competiția de rugby
15:40
Azi începe Six Nations! Cine transmite la TV competiția de rugby

Cele mai noi

Trimite acest link pe