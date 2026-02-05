Ce spune Marina Dina despre eliminarea de la ”Survivor”. ”Mă simțeam copleșită”

Marina Dina a făcut declarații despre eliminarea sa de la show-ul de televiziune ”Survivor”. ”Mă simțeam copleșită”, a afirmat aceasta.

Marina Dina a fost asistenta lui Mihai Morar la emisiunea „Răi, da’ buni”, pe care acesta a moderat-o ani de zile la postul de televiziune la Antena Stars.

În ceea ce privește viața pesonală, în ianuarie 2017, Marina Dina a devenit mamă de gemeni – un băiețel și o fetiță, Zian și Aria. Aceasta s-a despărțit de tatăl copiilor ei.

După ce a stat o vreme departe de lumina reflectoarelor, Marina Dina a fost implicată recent în show-ul ”Survivor”, moderat de Adi Vasile la Antena 1. Blonda, care a făcut parte din echipa Faimoșilor, a fost eliminată din concurs în urma duelului cu Cristi Boureanu. Despre eliminarea sa a făcut aceasta declarații pentru click.ro.

Ce spune Marina Dina despre eliminarea de la ”Survivor”. ”Eu i-am cerut Larisei să mă propună la duel”

Marina Dina a explicat că ea a fost cea care i-a spus Larisei Uță, colega sa de la Faimoși, să o propună la duel la ”Survivor”, pentru că se simțea copleșită de dorul de copiii săi.

”De fapt, eu i-am cerut Larisei să mă propună la duel. Mă simțeam copleșită de dorul de copii și am fost sinceră cu ea. A fost o decizie asumată, luată cu multă emoție, și îi mulțumesc că mi-a respectat dorința”, a spus Marina Dina.

”Readaptarea a fost emoționantă. După un ritm atât de intens, liniștea de acasă vine cu multă încărcătură. Cel mai mult mi-au lipsit copiii și lucrurile simple care înseamnă „acasă””, a mai declarat aceasta.