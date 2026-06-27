Ce spune Olguța Vasilescu despre o posibilă venire în PSD a liberalilor care îl contestă pe Bolojan

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat că în PSD nu a existat nicio discuție privind o eventuală primire în partid a liberalilor care îl contestă pe președintele PNL, Ilie Bolojan, în cazul în care aceștia vor fi excluși din formațiune.

Întrebată dacă social-democrații ar fi dispuși să îi primească pe cei aproximativ 20 de parlamentari liberali despre care s-a spus că au poziții diferite de conducerea partidului, Olguța Vasilescu a respins acest scenariu.

„Nu s-a discutat așa ceva”

Liderul PSD a afirmat că, din informațiile pe care le are, liberalii vizați intenționează să își apere în instanță statutul de membri ai partidului.

„Nu s-a discutat așa ceva. Din câte știu eu, ce am văzut public, că n-am discutat cu niciunul dintre ei, ei vor să își apere în instanță calitatea de membru de partid. Și e normal să se întâmple acest lucru. Uitați-vă, și la noi în partid avem voci critice. E domnul primar Toma de la Buzău care e mai bolojenist decât, cred că, toți bolojeniștii din PNL. Și cu toate acestea nu s-a fost problema să-l dăm afară pentru că are o altă opinie”, a spus Olguța Vasilescu.

Criticile Olguței Vasilescu privind excluderea membrilor PNL pentru opinii diferite

Olguța Vasilescu consideră că excluderea unor membri din partid doar pentru că au opinii diferite de cele ale conducerii nu este o practică firească.

„Nu mi se pare în regulă ca, în 2026, să se dea oameni afară din partidele politice pentru că au o altă opinie decât cea a președintelui.”

Olguța Vasilescu, convinsă că liberalii ar putea câștiga în instanță

Primarul Craiovei apreciază că parlamentarii liberali aflați în această situație ar avea șanse să își păstreze calitatea de membri ai PNL în urma unor acțiuni în justiție.

„Sunt convinsă că cei 20 vor câștiga în instanță pentru că, până la urmă, nu știu ce li se reproșează acestor oameni ca să-și piardă calitatea de membru de partid.”