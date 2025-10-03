Stelian Bujduveanu, primar general interimar al Capitalei, a declarat, în emisiunea „Cu Gândul la București” că discuția despre interzicerea centralelor de apartament este una avansată la nivelul Uniunii Europene. „Dacă toate cele 500 de mii de apartamente din București ar avea centrale, ar fi un dezastru ecologic pentru capitala noastră”, spune Bujduveanu.

„Discuția este recurentă, iar la nivelul Uniunii Europene este o discuție avansată. Noi suntem mulțumiți că sistemul de termoficare pe care îl are Municipiul București, odată pus la punct, și introduse CET-urile în acest sistem, mult mai multă lume își va dori să se branșeze centralizat”, a declarat Stelian Bujduveanu în emisiunea „Cu Gândul la București”.

Potrivit primarului general, sistemul actual de termoficare nu este predictibil. Pe de altă parte, potrivit edilului, dacă fiecare apartament din București ar avea centrală proprie ar fi un dezastru ecologic în București.

Interzicerea centralelor: „Gradul de poluare ar fi foarte mare”

„Astăzi nu există predictibilitate, de aceea, populația alege să-și monteze centrale proprii. Dar în viitor, ele vor fi interzise complet. Mă refer la faptul că se va interzice montarea de centrale noi. Gradul de poluare ar fi foarte mare, dacă toți bucureștenii, dacă toate cele 500 de mii de apartamente ar avea centrale. Ar fi un dezastru ecologic pentru capitala noastră.

Acestea este drumul (interzicerea centralelor – n.r.). Avem cel mai mare sistem de termoficare după Moscova, cu 1.000 de kilometri de rețea principală și 3.000 de kilometri de secundară. Dacă se va investi în el în următorii 10 ani, vom fi o capitală de invidiat”, a mai declarat primarul general interimar al Capitalei.

Ce spune și directorul Termoenergetica despre interzicerea centralelor de apartament

Și Adrian Teodorescu, director general al Companiei Termoenergetica, a vorbit, în cadrul emisiunii Cu Gândul la București”, despre interzicerea centralelor de apartament și spune că această măsură este inevitabilă la nivel european. Statele trebuie însă să ofere alternative clare și sustenabile. Altfel, interzicerea centralelor este o măsură abuzivă.

„În primul rând că discutăm de centrale care urmează a fi puse în funcțiune. Normativul european vizează interzicerea montării de centrale individuale. Este doar o chestiune de calendar. Dar și de modalitate prin care vom transpune obligațiile europene în legislația română. Este inevitabil. Discutăm de exploatarea unei resurse naturale finite pentru satisfacerea unor nevoi individuale cu poluare. Și atunci, principiile europene interzic aceste lucruri”, a precizat Adrian Teodorescu în emisiunea „Cu Gândul la București”.

