Ce spune Răzvan Fodor despre al doilea copil. ”Subiectul ăsta este undeva închis într-un sertar”

Răzvan Fodor, în vârstă de 50 de ani, a explicat de ce el și soția sa, Irina Fodor, nu și-au mai mărit familia cu un al doilea copil.



Răzvan Fodor este căsătorit de mulți ani cu Irina. Cei doi au împreună o fată care se numește Diana. Răzvan Fodor și Irina au o relație de peste 16 ani, iar de peste 14 ani sunt căsătoriți.

Artistul a dezvăluit, pentru revista Viva, de ce el și partenera sa de viață nu și-au mai mărit familia cu încă un copil.

Ce spune Răzvan Fodor despre al doilea copil. ”Un al doilea copil presupunea ca unul dintre noi să renunțe la job”

”Subiectul ăsta este undeva închis într-un sertar, din partea amândurora, pentru că ne-am dat seama că, dacă nu l-am făcut imediat după ce am făcut-o pe Diana, mai bine rămânem la un singur copil. Avem o fată care se descurcă singură, care își poate prepara un sendviș dimineața, care învață singură, e un copil independent. Pentru noi, treaba asta cu un al doilea copil ar fi fost cam dificilă, pentru că ținem foarte mult la educație și, ca să facem parenting de calitate, un al doilea copil presupunea ca unul dintre noi să renunțe la job”, a declarat Răzvan Fodor.

Despre relația de cuplu extraordinară dintre el și soția sa, Irina, Răzvan Fodor a spus:

”Nu știu dacă există un secret al longevității în cuplu, însă sunt sigur că sufletele-pereche se caută între ele. În cazul meu, eu am fost insistent mulți ani la rând, în timp ce ea de abia începea să caute, fiind la o vârstă fragedă. M-a iubit Dumnezeu și mi-a trimis-o în cale”.