Ce spune Vlad Voiculescu, urmărit penal într-un dosar de achiziții de vaccinuri, despre penalitățile pe care trebuie să le plătească România către Pfizer

Vlad Voiculescu a vorbit pe Facebook despre penalitățile pe care trebuie să le plătească România către Pfizer. Asta după ce România a pierdut procesul cu Pfizer, iar țara va trebui să plătească toate dozele contractate, valoarea achiziției fiind de 600 de milioane de euro.

Vlad Voiculescu spune că „în 2023, România s-a aliniat cu Ungaria lui Orbán și cu Polonia extremei drepte. Acum plătește câteva sute de milioane de euro în plus și cca. 150.000 de euro dobânzi pe zi pentru această decizie”.

El susține că, atunci „când Comisia Europeană și Pfizer au oferit tuturor statelor membre o cale de ieșire negociată din contractele de vaccinuri COVID-19, re-eșalonare, reducere de volum, flexibilizare, douăzeci și patru de țări au acceptat. Trei au refuzat: Ungaria lui Viktor Orbán, Polonia condusă atunci de extrema dreaptă, și România, unde domnii Rafila și Ciucă au respins orice negociere fără să ofere măcar un răspuns propunerii Pfizer”.

Vlad Voiculescu spune că, acum vine și nota de plată.

„Aceasta este compania în care s-a plasat România în 2023. Acum vine nota de plată. O instanță din Bruxelles a obligat recent statul român să preia aproape 29 de milioane de doze de vaccin și să plătească 564.341.953,50 euro plus dobânzi. Decizia nu este definitivă – dar era previzibilă, și slăbește și mai mult poziția României în procesul care continuă.

Dobânda conform legii belgiene este de 8–12% anual. Fiecare an de întârziere costă între 50 și 60 de milioane de euro. Din 2023 și până azi: aproximativ 3 ani. La un calcul simplu, dobânda depășește 150.000 de euro pe zi.
Și, ca să fie tabloul complet: România este singura țară din UE în care nu te poți vaccina anti-COVID nici dacă vrei – de la mijlocul lui 2024 încoace. În toate celelalte state membre vaccinul e gratuit și disponibil”, a mai spus acesta pe Facebook.

Vlad Voiculescu își încheie postarea spunând că, el a fost demis pe 14 aprilie 2021, cu o lună înainte de semnarea acestui contract.

„Precizez asta în caz că îi vine cuiva ideea să arunce cu ceva în direcția asta”, conchide Vlad Voiculescu.

Vlad Voiculescu, urmărit penal într-un dosar de achiziții de vaccinuri

Amintim că fostul ministru al Sănătății este urmărit penal, din decembrie 2023, în dosarul vaccinurilor anti-COVID, alături de Ioana Mihăilă, fost ministru USR al sănătății, și fostul premier Florin Cîțu.

Procurorii DNA au anunțat, la acea vreme, începerea urmăririi penale față de fostul premier Florin Cîțu și față de foștii miniștri ai Sănătății, Vlad Vasile Voiculescu și Ioana Mihăilă, pentru achiziția vaccinurilor anti-Covid-19.

Procurorii DNA spuneau că achizițiile de vaccinuri au cauzat bugetului statului român un prejudiciu de un miliard de euro.

Răsturnare de situație în cazul amantlâcului de pe Tinder: după despărțire, Vlad Voiculescu și fosta și-au cumpărat casă împreună! Șeful USR București a plătit suma dintr-un cont secret deținut în Austria

ULTIMA ORĂ Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
22:49
Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
INCIDENT Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
22:12
Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
TRANSPORT Prețul unei călătorii cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
21:13
Prețul unei călătorii cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
CONTROVERSĂ Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
21:08
Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
TURISM Destinația europeană de top unde taxa turistică a crescut cu 100%. Este o locație preferată de mulți turiști români
20:38
Destinația europeană de top unde taxa turistică a crescut cu 100%. Este o locație preferată de mulți turiști români
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Cum ne ajută citricele să ne reglăm emoțiile?
FLASH NEWS Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
23:02
Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
CONTROVERSĂ Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
22:14
Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
EXTERNE O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
21:44
O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
CONTROVERSĂ POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
21:08
POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
FLASH NEWS Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România
20:57
Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România
FLASH NEWS Ministrul Sănătății, informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Antrenorul este în stare critică
20:22
Ministrul Sănătății, informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Antrenorul este în stare critică

