Ce spune Vlad Voiculescu, urmărit penal într-un dosar de achiziții de vaccinuri, despre penalitățile pe care trebuie să le plătească România către Pfizer

Vlad Voiculescu a vorbit pe Facebook despre penalitățile pe care trebuie să le plătească România către Pfizer. Asta după ce România a pierdut procesul cu Pfizer, iar țara va trebui să plătească toate dozele contractate, valoarea achiziției fiind de 600 de milioane de euro.

Vlad Voiculescu spune că „în 2023, România s-a aliniat cu Ungaria lui Orbán și cu Polonia extremei drepte. Acum plătește câteva sute de milioane de euro în plus și cca. 150.000 de euro dobânzi pe zi pentru această decizie”.

El susține că, atunci „când Comisia Europeană și Pfizer au oferit tuturor statelor membre o cale de ieșire negociată din contractele de vaccinuri COVID-19, re-eșalonare, reducere de volum, flexibilizare, douăzeci și patru de țări au acceptat. Trei au refuzat: Ungaria lui Viktor Orbán, Polonia condusă atunci de extrema dreaptă, și România, unde domnii Rafila și Ciucă au respins orice negociere fără să ofere măcar un răspuns propunerii Pfizer”.

Vlad Voiculescu spune că, acum vine și nota de plată.

„Aceasta este compania în care s-a plasat România în 2023. Acum vine nota de plată. O instanță din Bruxelles a obligat recent statul român să preia aproape 29 de milioane de doze de vaccin și să plătească 564.341.953,50 euro plus dobânzi. Decizia nu este definitivă – dar era previzibilă, și slăbește și mai mult poziția României în procesul care continuă. Dobânda conform legii belgiene este de 8–12% anual. Fiecare an de întârziere costă între 50 și 60 de milioane de euro. Din 2023 și până azi: aproximativ 3 ani. La un calcul simplu, dobânda depășește 150.000 de euro pe zi.

Și, ca să fie tabloul complet: România este singura țară din UE în care nu te poți vaccina anti-COVID nici dacă vrei – de la mijlocul lui 2024 încoace. În toate celelalte state membre vaccinul e gratuit și disponibil”, a mai spus acesta pe Facebook.

Vlad Voiculescu își încheie postarea spunând că, el a fost demis pe 14 aprilie 2021, cu o lună înainte de semnarea acestui contract.

„Precizez asta în caz că îi vine cuiva ideea să arunce cu ceva în direcția asta”, conchide Vlad Voiculescu.

Vlad Voiculescu, urmărit penal într-un dosar de achiziții de vaccinuri

Amintim că fostul ministru al Sănătății este urmărit penal, din decembrie 2023, în dosarul vaccinurilor anti-COVID, alături de Ioana Mihăilă, fost ministru USR al sănătății, și fostul premier Florin Cîțu.

Procurorii DNA au anunțat, la acea vreme, începerea urmăririi penale față de fostul premier Florin Cîțu și față de foștii miniștri ai Sănătății, Vlad Vasile Voiculescu și Ioana Mihăilă, pentru achiziția vaccinurilor anti-Covid-19.

Procurorii DNA spuneau că achizițiile de vaccinuri au cauzat bugetului statului român un prejudiciu de un miliard de euro.

Răsturnare de situație în cazul amantlâcului de pe Tinder: după despărțire, Vlad Voiculescu și fosta și-au cumpărat casă împreună! Șeful USR București a plătit suma dintr-un cont secret deținut în Austria