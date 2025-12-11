Prima pagină » Actualitate » Ce superstiție a avut Crina Abrudan. ”Am făcut doi ani de zile chestia asta”

Ce superstiție a avut Crina Abrudan. "Am făcut doi ani de zile chestia asta"

11 dec. 2025, 12:30, Actualitate
Ce superstiție a avut Crina Abrudan. ”Am făcut doi ani de zile chestia asta”
Crina Abrudan, în vârstă de 47 de ani, a mărturisit că a fost foarte superstițioasă, însă acum nu mai este. Aceasta a dezvăluit care a fost una dintre superstițiile sale.

Într-un interviu pentru spynews.ro, Crina Abrudan a vorbit despre superstiții. Blonda a mărturisit că avea aceste obiceiuri în trecut, dar a reușit să scape de ele.

De asemenea, Crina Abrudan a explicat și cum au influențat-o superstițiile pe care le-a avut.

Ce superstiție a avut Crina Abrudan. ”Mă întreba soțul meu de ce intru pe aici, prin parcare, și de ce nu merg drept. Nu-mi venea să-i zic că e o superstiție”

”Nu am superstiții, dar am avut mai demult, în general. Din fericire, am renunțat la ele. Am reușit să mi le scot din cap, în primul rând, și din obicei. Mi-am dat seama că sunt niște lucruri care îți mănâncă mult timp și multă energie și, cu cât te gândești mai mult la ele, cu atât atragi”, a declarat Crina Abrudan.

”Aveam superstiții de genul că, seara când plecam acasă, de exemplu, trebuia să trec printr-un anumit loc cu mașina, altfel a doua zi nu-mi ieșea ceva bine. Am făcut doi ani de zile chestia asta. Mă întreba soțul meu de ce intru pe aici, prin parcare, și de ce nu merg drept. Nu-mi venea să-i zic că e o superstiție. Când am scăpat de acest obicei, mi-am dat seama câtă energie îmi mânca chestia asta, că mă gândeam în fiecare seară că dacă nu fac treaba asta, atunci mâine îmi va ieși ceva prost. Dacă într-o seară nu o luam prin parcarea aia, a doua zi mă gândeam atât de mult la lucrul ăsta, încât ceva chiar îmi ieșea prost. Bine că mi-am scos din cap lucrurile de genul ăsta”, a detaliat aceasta.

Crina Abrudan e căsătorită cu Gabi Popescu

Crina Abrudan este una dintre cele mai sexy apariții din showbiz-ul românesc. Fosta prezentatoare TV este posesoarea unui trup cu forme perfecte care atrag imediat atenția.

În plan personal, fosta prezentatoare de televiziune Crina Abrudan s-a căsătorit cu Gabi Popescu în anul 2017. Nașii celor doi au fost Cosmin Olăroiu şi soția lui, Luminiţa. Crina Abrudan și partenerul său de viață nu au copii.

Cele mai noi