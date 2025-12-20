Ce tradiţii şi obiceiuri sunt de Ignat. Ce înseamnă dacă găsiți sânge închegat în inima porcului

Potrivit tradiţiilor românești, azi, 20 decembrie, se taie porcul, în zi de Ignat. În gospodăriile de la țară, dimineața începe cu multă muncă, acolo unde oamenii se adună pentru sacrificarea porcului.

România este o țară în care tradițiile și obieciurile sunt păstrate cu sfințenie și transmise mai departe din generație în generație.

Legătura dintre porc și starea vremii

Sacrificarea porcului, un obieci încă păstrat în satele românești tradiționale, se face în această zi, de Ignat. Din carnea obținută se fac cele mai bune preparate pentru masa de Crăciun, de la sarmale și cârnați până la nelipsitele mezeluri, cum sunt toba și caltaboșii.

În această zi ni se aminteşte de ceea ce făcea Sfântul Ignatie, care sacrifica un porc şi împărţea carnea către oamenii amărâți.

Pe de altă parte, tăierea porcului în această perioadă reprezintă simbolic sfârșitul de an şi trecerea de la o viață veche la un nou început.

Potrivit tradiţiilor, sacrificarea porcului nu se face înainte de răsăritul Soarelui, dar nici după apusul acestuia.

În această zi este complet interzis să facem orice altă activitate în gospodărie în afară de sacrificarea porcului. După obiceiurile locului, în această zi se face tradiţionala pomană a porcului şi se consumă vin fiert la masă, adus de gazde.

Mai sunt şi alte superstiţii care au legătură cu tăierea porcului. Se spune că, dacă splina este mărită, urmează o iarnă foarte grea, lungă şi cu multă zăpadă. Pe de altă parte, dacă în inima porcului măcelarul găseşte sânge închegat atunci pentru proprietarul animalului urmează un an bogat, în care va face mulţi bani.

