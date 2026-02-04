Rețeta Tom și Jerry, ieftin, bun și pe repede înainte. Amazon va folosi AI pentru a accelera producția de televiziune și filme

Amazon va folosi inteligența artificială pentru a accelera producția de televiziune și filme, în ciuda protestelor turturor celor implicați în industrie, de la cascador, la scenarist. Această mișcare vine după ce actorii de top și-au exprimat temerile cu privire la creșterea IA, ceea ce face ca locurile de muncă să fie desuete și inutile, în consecință costisitoare și înlocuibile de AI. O mare problemă va fi relocarea studiourilor/platourilor de fimare de la Hollywood, care vor putea încăpea într-o singură garsonieră. A cui?

Amazon intenționează să utilizeze inteligența artificială pentru a accelera procesul de realizare a filmelor și serialelor TV, în ciuda temerilor că inteligența artificială va elimina locuri de muncă la Hollywood și va remodela definitiv industria.

Eficient și creativ

Executivul veteran din domeniul divertismentului, Albert Cheng, conduce o echipă de la Amazon MGM Studio, însărcinată cu dezvoltarea de noi instrumente de inteligență artificială, despre care a spus că vor reduce costurile și vor eficientiza procesul creativ.

Amazon intenționează să lanseze un program beta închis în martie, invitând partenerii din industrie să testeze instrumentele sale de inteligență artificială. Compania se așteaptă să aibă rezultate de împărtășit până în luna mai.

AI Studio

Cheng a descris AI Studio ca fiind un „startup” care operează sub filosofia „echipei cu două pizza” a fondatorului Amazon, Jeff Bezos — menținând grupul suficient de mic pentru a fi alimentat de două pizza. Amazon adoptă public inteligența artificială ca răspuns la creșterea spirală a bugetului de producție care limitează numărul de emisiuni și filme pe care companiile le pot finanța. Tehnologia va accelera anumite procese pentru a realiza mai multe filme și seriale TV într-un mod mai eficient.

„Costul creației este atât de mare, este într-adevăr greu să faci mai mult și este într-adevăr greu să-ți asumi riscuri mari”, a spus Cheng într-un interviu. „Credem fundamental că inteligența artificială poate accelera, dar nu va înlocui, inovația și aspectele unice pe care (oamenii) le aduc pentru a crea operele.”

Actorii, fața la perete!

Decizia de a adopta inteligența artificială vine în contextul în care actori de top precum Emily Blunt și-au exprimat temerile cu privire la ascensiunea inteligenței artificiale – și în special actrița Tilly Norwood, specializată în inteligență artificială, le-ar face locurile de muncă depășite.

Echipa este formată în principal din ingineri de produs și oameni de știință, cu un contingent mai mic de creație și afaceri.

La fel ca multe alte companii de tehnologie, Amazon face presiuni asupra aproape fiecărei divizii pentru a găsi utilizări pentru inteligența artificială și a indicat succesele tehnologiei ca fiind printre motivele pentru care a redus aproximativ 30.000 de locuri de muncă din cadrul corporațiilor din octombrie, cea mai mare concediere din istorie.

Creatorii umani, pe ultima milă

Heng a spus că inteligența artificială ar putea ajuta Prime Video să depășească unele dintre provocările inerente ale producției de film și televiziune la scară largă.

Studioul de inteligență artificială construiește instrumente care fac legătura cu ceea ce Cheng a descris ca fiind „ultima milă” – poate o referință obraznică la operațiunile de livrare ale Amazon – între ofertele existente de inteligență artificială pentru consumatori și controlul granular de care regizorii au nevoie pentru conținutul cinematografic. Aceasta include îmbunătățirea consecvenței personajelor în cadrul cadrelor și integrarea cu instrumente creative standard din industrie.

Amazon se bazează pe cloud computing

Amazon Web Services intenționează să colaboreze cu mai mulți furnizori mari de modele lingvistice pentru a oferi creatorilor o gamă mai largă de opțiuni pentru realizarea de filme pre- și post-producție. Cheng a spus că protejarea proprietății intelectuale și asigurarea că conținutul creat prin inteligență artificială nu va fi absorbit în alte modele de inteligență artificială sunt esențiale pentru ca AI Studio să funcționeze.

Studioul de inteligență artificială lucrează cu producătorii Robert Stromberg („Maleficent”) și compania sa Secret City, Kunal Nayyar („The Big Bang Theory”) și compania sa Good Karma Productions; și fostul animator Pixar și ILM.

