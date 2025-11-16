Prognoza iarna 2025/2026 în România | Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, potrivit meteorologilor EaseWeather

Prognoza iarna 2025/2026 în România. Iată câte zile va ninge în următoarele trei luni, respectiv în decembrie, ianuarie și februarie, conform meteorologilor EaseWeather.

Meteorologii EaseWeather au făcut prognoza meteo pentru lunile de iarnă. În București, se pare că nu ne așteaptă prea multe zile de ninsoare. Deși sărbătorile de iarnă bat la ușă și atmosfera este completată de fulgii de nea, ei bine, s-ar putea ca bucuria zăpezii să devină un mare deziderat pentru Capitală.

Astfel, în luna decembrie, prima lună de iarnă, în București nu sunt anunțate ninsori, potrivit meteorologilor EaseWeather. Va fi însă o lună cu zile mohorâte și ploioase. Sunt 8 zile în care plouă, în luna decembrie. În rest, vremea va fi închisă, iar temperaturile nu depășesc 10 grade C. Nu va ninge nici pe 20 decembrie, în ziua de Ignat.

În luna ianuarie, luna lui Gerar, în București, vom avea doar două zile cu ninsoare, respectiv în datele de 11 ianuarie și 27 ianuarie. În aceste două zile, temperaturile nu vor depăși 6 grade C. De asemenea, și în ianuarie avem ploi în București. Va ploua deci vreme de șase zile. Temperaturile maxime nu depășesc 11 grade C în această lună, în București, însă soarele se va arăta în anumite zile.

Luna februarie, ultima lună de iarnă, aduce doar o zi cu ninsoare, în Capitală, potrivit meteorologilor EaseWeather. Este vorba de ziua de 12 februarie. În rest, vor fi zile mohorâte, dar și zile în care se arată soarele. Totodată, în luna februarie este prognozată doar o zi de ploaie, la final, pe data de 28 a lunii.

