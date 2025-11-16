Prima pagină » Vremea » Prognoza iarna 2025/2026 în România | Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, potrivit meteorologilor EaseWeather

Prognoza iarna 2025/2026 în România | Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, potrivit meteorologilor EaseWeather

16 nov. 2025, 10:27, Vremea
Prognoza iarna 2025/2026 în România | Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, potrivit meteorologilor EaseWeather

Prognoza iarna 2025/2026 în România. Iată câte zile va ninge în următoarele trei luni, respectiv în decembrie, ianuarie și februarie, conform meteorologilor EaseWeather.

Meteorologii EaseWeather au făcut prognoza meteo pentru lunile de iarnă. În București, se pare că nu ne așteaptă prea multe zile de ninsoare. Deși sărbătorile de iarnă bat la ușă și atmosfera este completată de fulgii de nea, ei bine, s-ar putea ca bucuria zăpezii să devină un mare deziderat pentru Capitală.

Astfel, în luna decembrie, prima lună de iarnă, în București nu sunt anunțate ninsori, potrivit meteorologilor EaseWeather. Va fi însă o lună cu zile mohorâte și ploioase. Sunt 8 zile în care plouă, în luna decembrie. În rest, vremea va fi închisă, iar temperaturile nu depășesc 10 grade C. Nu va ninge nici pe 20 decembrie, în ziua de Ignat.

În luna ianuarie, luna lui Gerar, în București, vom avea doar două zile cu ninsoare, respectiv în datele de 11 ianuarie și 27 ianuarie. În aceste două zile, temperaturile nu vor depăși 6 grade C. De asemenea, și în ianuarie avem ploi în București. Va ploua deci vreme de șase zile. Temperaturile maxime nu depășesc 11 grade C în această lună, în București, însă soarele se va arăta în anumite zile.

Luna februarie, ultima lună de iarnă, aduce doar o zi cu ninsoare, în Capitală, potrivit meteorologilor EaseWeather. Este vorba de ziua de 12 februarie. În rest, vor fi zile mohorâte, dar și zile în care se arată soarele. Totodată, în luna februarie este prognozată doar o zi de ploaie, la final, pe data de 28 a lunii.

Autorul recomandă:

Meteorologii de la Accuweather au anunțat în ce orașe din România va ninge în Ajunul Crăciunului. Cine va avea ZĂPADĂ, în timpul sărbătorilor de iarnă

Citește și

Gândul de Vreme Când vin primele ninsori. Prognoza de ultimă oră a meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul. Un front atmosferic rece pătrunde în România dinspre Europa Centrală
10:54
Când vin primele ninsori. Prognoza de ultimă oră a meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul. Un front atmosferic rece pătrunde în România dinspre Europa Centrală
METEO „Furtuna Claudia” face ravagii în peninsula iberică și în insulele britanice. Au fost raportați 3 morți în Portugalia
21:32
„Furtuna Claudia” face ravagii în peninsula iberică și în insulele britanice. Au fost raportați 3 morți în Portugalia
Gândul de Vreme Inversiunea termică, fenomenul care cuprinde România. Prognoza meteorologilor ANM pentru următoarele zile, în exclusivitate pentru Gândul
10:46
Inversiunea termică, fenomenul care cuprinde România. Prognoza meteorologilor ANM pentru următoarele zile, în exclusivitate pentru Gândul
METEO Cod galben de ceață în 30 de județe din România. Zonele în care vizibilitatea este redusă sub 200 de metri
10:20
Cod galben de ceață în 30 de județe din România. Zonele în care vizibilitatea este redusă sub 200 de metri
Meteorologii de la Accuweather au anunțat în ce orașe din România va ninge în Ajunul Crăciunului. Cine va avea ZĂPADĂ, în timpul sărbătorilor de iarnă
10:04, 14 Nov 2025
Meteorologii de la Accuweather au anunțat în ce orașe din România va ninge în Ajunul Crăciunului. Cine va avea ZĂPADĂ, în timpul sărbătorilor de iarnă
METEO ANM a emis cod galben de ceață densă, în peste 20 de județe. Vizibilitatea este redusă sub 50 de metri, în zonele vizate
08:35, 14 Nov 2025
ANM a emis cod galben de ceață densă, în peste 20 de județe. Vizibilitatea este redusă sub 50 de metri, în zonele vizate
Mediafax
HOROSCOP 16 noiembrie 2025. Duminică cu provocări emoționale și lecții importante
Digi24
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
Cancan.ro
Pavel Bartoș a promovat clinica în care a murit Sara! Ce spune acum, după ce micuța a fost înmormântată
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Adevarul
Cum era Ceaușescu să provoace un război cu URSS. Istoria secretă a unor planuri de invazie
Mediafax
Cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa / Care este cel mai vechi târg din Europa, care se deschide și acum
Click
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Digi24
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
Cancan.ro
TOP 10 | Orașele cu cei mai fericiți pensionari din România, în 2025. Ce ce loc este Bucureștiul + surpriza de pe prima poziție
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Dovezi ale apei subterane antice arată că viața ar fi existat pe Marte mai mult timp decât se credea
EVENIMENT Imagini exclusive de la înmormântarea lui Horia Moculescu. Ce vedete i-au fost alături pe ultimul drum. Loredana a ieșit în evidență cu un accesoriu de 10.000 de euro
11:40
Imagini exclusive de la înmormântarea lui Horia Moculescu. Ce vedete i-au fost alături pe ultimul drum. Loredana a ieșit în evidență cu un accesoriu de 10.000 de euro
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Cel mai important eveniment din ultima vreme a fost lepădarea lui NICUȘOR de Drulă”
11:22
Ion Cristoiu: „Cel mai important eveniment din ultima vreme a fost lepădarea lui NICUȘOR de Drulă”
FINANCIAR Mugur Isărescu a început să râdă, întrebat de cursul valutar și transmite că vremurile când euro era sub 5 lei nu se mai întorc
11:22
Mugur Isărescu a început să râdă, întrebat de cursul valutar și transmite că vremurile când euro era sub 5 lei nu se mai întorc
CREDINȚĂ Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, sărbătorit pe 16 noiembrie. Ce trebuie să faci în această zi
11:01
Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, sărbătorit pe 16 noiembrie. Ce trebuie să faci în această zi
ACTUALITATE Liviu Dragnea: „PROGRESIȘTII au preluat lupta de clasa și au implementat-o împotriva magistraților”
11:00
Liviu Dragnea: „PROGRESIȘTII au preluat lupta de clasa și au implementat-o împotriva magistraților”