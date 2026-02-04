Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Raportul este o evaluare a spațiului european, cu România în frunte”

Dan Dungaciu: „Raportul este o evaluare a spațiului european, cu România în frunte”

Andrei Rosz
04 feb. 2026, 23:30, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Raportul este o evaluare a spațiului european, cu românia în frunte"

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum România nu a prezentat niciun raport care să explice ce s-a petrecut la anularea alegerilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Păi, și Maduro a încercat să acopere mai bine povestea asta. Că aici suntem… Maduro a încercat să acopere acea fraudă, mă rog, care cred că este o fraudă. A încercat să o acopere mai bine. Noi nici măcar n-am spus nimic. Noi nici nu am dat vreun raport.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum România nu a prezentat niciun raport care să explice ce s-a petrecut la anularea alegerilor. Acesta a început prin a spune că lucrurile nu sunt în regulă. Acesta raport este expresia unei evaluări a spațiului european, a adăugat sociologul. În această evaluare, din păcate, prezintă acesta, România este fruntașă. Dungaciu susține că inclusiv Maduro a reușit să acopere mai bine povestea corupției din Venezuela. România nu a prezentat niciun raport, niciun document relevant pentru anularea alegerilor. În opinia geopoliticianului, ar fi trebuit prezentate documente care să explice ce s-a petrecut atunci când au fost anulate alegerile.

„Nu e în regulă. Și acest raport este expresia unei evaluări pe spațiul european. Evaluare care, cum să spun, pune, din păcate, România la loc de frunte. Și întrebarea fundamentală este, bun, dacă… Domnule, iertați-mă. Păi, și Maduro a încercat să acopere mai bine povestea asta. Că aici suntem… Maduro a încercat să acopere acea fraudă, mă rog, care cred că este o fraudă. A încercat să o acopere mai bine. Noi nici măcar n-am spus nimic. Noi nici nu am dat vreun raport. Ar fi trebuit, zic eu. Eu cred că ar fi trebuit să explicăm lumii ce s-a întâmplat.”, a explicat sociologul.

