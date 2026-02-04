Dan Dungaciu: „Raportul este o evaluare a spațiului european, cu românia în frunte”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum România nu a prezentat niciun raport care să explice ce s-a petrecut la anularea alegerilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Păi, și Maduro a încercat să acopere mai bine povestea asta. Că aici suntem… Maduro a încercat să acopere acea fraudă, mă rog, care cred că este o fraudă. A încercat să o acopere mai bine. Noi nici măcar n-am spus nimic. Noi nici nu am dat vreun raport.”

