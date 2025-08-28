Ce viteză prinde noul tren de mare viteză din SUA. Americanii îl lansează joi, 28 august

Compania Amtrak lansează joi, 28 august, noua generație de trenuri Acela, care va circula pe coridorul feroviar nord-est, cea mai aglomerată rută de pasageri din Statele Unite. Garniturile vor lega Boston de capitala Washington D.C., pe o distanță de 708 kilometri.

Noua garnitură va „zbura” cu o viteză maximă de 257 km/h, informează CBS și Boston Uncovered.

Trenuri mai rapide și cu mai multe locuri

Noile unități fac parte din programul de dezvoltare feroviară NextGen și aduc un plus de 27% la capacitatea de transport, comparativ cu trenurile actuale. Primele cinci garnituri vor intra în circulație treptat, urmând să fie completate de alte 23 până în 2027.

Fiecare tren este dotat cu facilități moderne: scaune ergonomice, tetiere ce oferă intimitate, prize și porturi USB la fiecare loc, iluminat individual pentru citit și conexiune Wi-Fi gratuită de ultimă generație. În plus, tehnologia de înclinare a vagoanelor va spori stabilitatea și confortul pe traseele sinuoase.

Programul NextGen este rezultatul unui acord între guvernul federal, Congres și agențiile feroviare, parte a Legii privind investițiile în infrastructură și locuri de muncă adoptată în 2021. Americanii și-au propus să realizeze o reînnoire a flotei și să crească nivelul de confort pentru pasageri.

Coridorul nord-est, care leagă orașe precum Washington DC, Baltimore, Philadelphia, New York și Boston, rămâne principala axă feroviară a țării. Potrivit Departamentului de Transport, pe aici circulă aproape 30% dintre pasagerii de tren din SUA, adică peste 15 milioane de călători anual.

Cum stau americanii comparativ cu asiaticii

Deși viteza maximă a noilor trenuri Acela este de 257 km/h, mult sub recordurile mondiale, proiectul marchează un pas înainte pentru transportul feroviar american.

Prin comparație, prototipul japonez JR-Maglev, cu levitație magnetică, a atins 581 km/h în teste, iar trenul chinezesc CR450, cel mai rapid tren din lume pe șine convenționale, a atins 450 km/h în teste. Va circula pe linii comercial „doar” cu 400 km/h.

Prima linie de tren de mare viteză din Statele Unite va fi inaugurată în 2028 între Las Vegas şi Los Angeles, cu puţin timp înainte de Jocurile Olimpice.

„TGV-ul” american promite să asigure legătura între Los Angeles şi Las Vegas în puţin peste două ore, comparativ cu un timp dublu realizat cu automobilul, şi ar trebui să transporte 11 milioane de pasageri pe an. A fost denumit „Brightline West”, de la numele companiei private care va avea misiunea de a construi şi, apoi, de a gestiona circulaţia trenurilor.

Proiectul include şi o promisiune referitoare la protecţia mediului, întrucât viitoarea linie feroviară „va retrage 3 milioane de vehicule de pe autostradă”, după cum speră autoritățile.

