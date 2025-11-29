„Este un fel de director general al tuturor lucrurilor”. Cine este Larry Ellison, miliardarul din Silicon Valley, care la 81 de ani a ajuns omul de bază, „arma secretă” și magnatul preferat al lui Donald Trump

În ultima săptămână, vestea că studiourile Paramount lucrează deja la un nou film din șaga Rush Hour, la insistențele lui Donald Trump, a adus bucurie în sufletele a milioane de fani din lumea întreagă. După ani de zile de discuții, zvonuri și amânări, legendarul Jackie Chan se întoarce, în sfârșit, la rolul inspectorului Lee, și totul datorită președintelui Trump.

Presa internațională scrie, însă, că lucrurile nu sunt atât de simple pe cât par, iar republicanul are un interes ascuns chiar și într-un lucru atât de generos precum cel de a-i aduce din nou împreună pe marile ecrane pe Jackie Chan și Chris Tucker.

Conform jurnaliștilor de la The New York Times, Trump plănuiește de ani de zile să-l transforme pe vechiul său prieten, miliardarul american Larry Ellison, în următorul magnat media. După dificultățile cu mai tânărul Elon Musk, acum, președintele SUA vrea să-i dea în primire lui Ellison (81 de ani) aproape tot. Vrea să-i lase platforma de succes TikTok pe mână, l-a făcut parte din celebrul său proiect „Stargate“, iar întâmplarea face că fiul lui Larry, David Ellison, a preluat Paramount Global chiar în această vară, pe 7 august 2025.

Revenirea marelui magnat din Silicon Valley

La cei 81 de ani, fondatorul Oracle – unul dintre cei mai bogați oameni din lume și o figură excentrică a anilor 2000 – a revenit în atenția publicului datorită lui Donald Trump.

La numai o zi după ceremonia de învestire a președintelui american, pe data de 21 ianuarie 2025, mai exact, Larry Ellison se afla printre cei cinci miliardari care stătea în spatele lui Trump, în timp ce acesta explica cum va salva America și lumea cu ajutorul inteligenței artificiale și al sutelor de miliarde de dolari pe care plănuia să le aloce în dezvoltarea acesteia.

Atunci, Trump s-a întors către prietenul său Larry pe care l-a numit „CEO-ul a tot” – omul pe care toată lumea îl respectă, care venise la Casa Albă, chiar dacă, așa cum a spus Trump, nu „avea nevoie”.

„În cazul lui Larry, Larry Ellison, este vorba de ceva care trece dincolo de tehnologie, este un fel de director general al tuturor lucrurilor”, a spus Trump. „Este un om uimitor și un om de afaceri extraordinar.”

Cine este Larry Ellison

Timp de decenii, înainte de anii 2000, Larry Ellison s-a bucurat de rolul de director executiv din Silicon Valley care știa cum să se distreze. A cheltuit până la 200 de milioane de dolari construind o vilă imperială de inspirație japoneză lângă Palo Alto, California, a cumpărat a șasea cea mai mare insulă hawaiană, s-a căsătorit și a divorțat cu un zel nesfârșit.

Potrivit The New York Times, puțini au acordat prea multă atenție a ceea ce făcea mai exact compania sa de baze de date, Oracle, fondată în 1977. Uneori, nici Ellison nu o făcea. Nu a apărut la convenția anuală a Oracle din San Francisco în 2013, deoarece se afla pe iahtul său încercând să câștige Cupa Americii, lucru pe care l-a și făcut. O biografie despre el a fost intitulată „Diferența dintre Dumnezeu și Larry Ellison: Dumnezeu nu se crede Larry Ellison”.

În prezent, averea sa se ridică la aproximativ 256,4 de miliarde de dolari, însă nu prea mai sunt multe lucruri pe care să și le dorească.

Ellison a investit un miliard de dolari în preluarea Twitter de către Musk

El a doborât un record de cheltuieli în Florida, în 2022, când a cumpărat o proprietate de 8.9031 hectare lângă Palm Beach. A costat 173 de milioane de dolari, însă prețul reprezenta doar 1% din averea sa de atunci. În același an, a investit 1 miliard de dolari în preluarea Twitter de către Elon Musk, deoarece, a spus el la vremea respectivă, „ar fi foarte distractiv”. Acum, la vârsta de 81 de ani și căsătorit pentru a cincea sau poate a șasea oară, Ellison își extinde ambițiile dincolo de distracție și de a se înconjura cu lucruri frumoase.

Urmând o cale trasată de un alt prieten al său, Elon Musk, care deține cel puțin șase companii care se alimentează reciproc, Ellison pare să plănuiască, de asemenea, să-și dezvolte imperiul corporativ, scrie The New York Times.

Ellison, un posibil cumpărător al TikTok

Oracle continuă să apară ca un posibil ofertant pentru TikTok, aplicația video extrem de populară despre care Congresul American a decretat că trebuie să se debaraseze de compania chineză de internet ByteDance sau să fie interzisă în Statele Unite.

Oracle aproape a devenit proprietar minoritar al operațiunilor TikTok din SUA în 2020, împreună cu Walmart, când îngrijorările legate de securitatea datelor aplicației au devenit omniprezente. A fost negociată o înțelegere prin care Oracle a început să stocheze datele utilizatorilor americani în cloud-ul său. Oracle urma să dețină, de asemenea, 12,5% dintr-o nouă companie, TikTok Global. Această ultimă parte, la fel ca multe alte tranzacții TikTok, nu s-a concretizat niciodată.

Cinci ani mai târziu, multe s-au schimbat: acum, magnații tehnologiei au fost scoși de Trump la înaintare.

Tot în ianuarie, când Ellison a fost prezent la Casa Albă pentru anunțul proiectului de 500 de miliarde de dolari numit Stargate, care va construi centre de date pentru inteligență artificială, Trump a fost întrebat dacă Elon Musk ar putea cumpăra TikTok, iar acesta a răspuns voluntar: „Aș vrea ca Larry să îl cumpere”.

„Toate aceste piese se unesc pentru a forma ceva ce nu este încă clar, cu excepția acestui lucru: familia Ellison va fi în centru”, a declarat Richard Greenfield, analist media la LightShed Partners.

În orice caz, Ellison privește în viitor.

„Singura modalitate pe care o știu de a mă simți mai bine este să fac lumea mai bună”, a declarat el pentru Vanity Fair în 1997, adăugând: „Nu confundați asta cu altruismul. Este egotism. Numiți-l egotism iluminat.”

Ellison a încercat recent să îmbunătățească lumea promovând o societate supravegheată. Ar exista camere peste tot, fiecare mișcare fiind analizată de inteligența artificială.

„Cetățenii se vor comporta cât mai bine, pentru că înregistrăm și raportăm constant tot ce se întâmplă”, le-a spus el investitorilor Oracle toamna trecută. „Este ireproșabil.”

De asemenea, pe lista de dorințe a lui Ellison se află combinarea a mii de baze de date într-un singur depozit electronic enorm, care poate fi exploatat de inteligența artificială. Acesta va vindeca bolile și va rezolva orice altă problemă, i-a spus el lui Tony Blair, fostul prim-ministru britanic, la un simpozion despre reinventarea guvernului care a avut loc la Dubai în februarie.

Afacerile familiei Ellison

Larry Ellison a fost CEO al Oracle timp de 37 de ani, apoi a trecut în 2014 la rolul de director tehnic. Încă conduce consiliul de administrație și deține peste 40% din companie, care și-a mutat sediul central din Silicon Valley în Austin, Texas, în 2020.

Împreună cu Oracle, Ellison a făcut parte din consiliul de administrație al Tesla din 2018 până în 2022 și deține o participație la compania de mașini electrice a lui Musk. Potrivit Forbes, el deține, de asemenea, aproape 50% din noul conglomerat media Paramount Skydance, condus de fiul său, David. Printre proprietățile companiei se numără CBS, MTV, Paramount Pictures și altele.

Legăturile lui Ellison cu Trump și Netanyahu

Ellison are o istorie de un deceniu în Partidul Republican și o relație strânsă cu Trump, încă din primul mandat al președintelui. Ellison a frecventat stațiunea Mar-a-Lago a lui Trump și s-a întâlnit cu el în Biroul Oval.

Ellison este, de asemenea, apropiat de prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, și a donat masiv armatei israeliene prin intermediul organizației non-profit Prietenii Forțelor de Apărare din Israel. În 2017, el a făcut organizației cea mai mare donație de până atunci – 16,6 milioane de dolari. Oracle nu a răspuns solicitărilor din partea ziarului Guardian, care l-a întrebat dacă a donat și recent.

Potrivit Bloomberg, Ellison l-a găzduit pe Netanyahu și pe alți demnitari și celebrități la imensa sa proprietate de pe insula Lanai din Hawai. El a cumpărat 98% din insulă în 2012 și de atunci a creat un complex hotelier exclusivist de lux Four Seasons și a început o fermă de salată și alte legume verzi. Locuitorii din Lanai au declarat pentru Bloomberg că s-au luptat să-și păstreze terenul limitat, deoarece insula lor s-a transformat dintr-un avanpost adormit într-o destinație pentru mega-bogați.

