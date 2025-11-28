Elveția a fost mult timp un paradis fiscal pentru oamenii ultra-bogați. Primii 300 de locuitori cei mai bogați au o avere totală de aproximativ 887 miliarde de euro, potrivit datelor oferite de revista de afaceri Bilanz. Duminica aceasta, locuitorii sunt chemați la urne pentru a vota o nouă taxă pe succesiune. Propunerea de impozitare cu 50% a fiecărei moșteniri și donații de peste 50 de milioane de franci (aproximativ 52 milioane de euro) va fi cel mai probabil respinsă, dar dezbaterea din jurul acesteia i-a neliniștit pe locuitorii bogați ai țării, arată CNBC. Elveția ocupă locul 8 în clasamentul global al miliardarilor și locul 7 ca locuință a celor cu o avere de 30 de milioane de dolari și peste, adică a ultra-bogaților.

Potrivit celui mai recent sondaj, doar 30% din populație susținea supraimpozitarea celor bogați. Chiar dacă legea are șanse minime să treacă mai departe, inițiativa i-a neliniștit pe bogați și pe companiile de familie încă de când a fost propusă prima dată, în 2024. Miliardarul elvețian Peter Spuhler, fondatorul și proprietarul Stadler Rail, a amenințat că va părăsi țara dacă taxa va intra în vigoare. Acesta a declarat pentru cotidianul elvețian Tagesanzeiger că familia sa se va chinui să plătească o astfel de suprataxă, deoarece averea lor este legată de companii.

„Multe persoane care ar fi afectate au vorbit cu consultanții și avocații lor fiscali, iar aceștia au făcut actele necesare pentru a se asigura că în această perioadă a anului, cu o săptămână înainte de votul final, sunt gata să se mute dacă este necesar”, a declarat vineri pentru CNBC Stefan Legge de la Universitatea din St. Gallen, Elveția.

Stefan Legge, care a efectuat o cercetare asupra impactului acestei suprataxări, a declarat pentru CNBC să oamenii bogați din Elveția sunt ca „o regină pe o tablă de șah. […] Sunt foarte mobili. Au o mulțime de opțiuni pentru a-și optimiza impozitele”, a spus acesta.

Paradisul fiscal din țara cantoanelor se confruntă în prezent cu concurența din partea țărilor din Orientul Mijlociu și din alte state Europene, dar Elveția este „încă foarte puternică” în găsirea echilibrului potrivit când vine vorba de taxe, a declarat Legge.

