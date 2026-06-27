Cea mai frecventă greșeală la depozitarea ouălor pe timp de vară. Ce recomandă specialiștii, de fapt

Deși multe frigidere sunt prevăzute cu compartimente speciale pentru ouă, experții recomandă să nu le depozitați pe ușa frigiderului.

Consumul de ouă continuă să fie o sursă de îngrijorare în rândul specialiștilor din cauza lipsei larg răspândite de cunoștințe privind metodele adecvate de depozitare. Ouăle sunt deosebit de sensibile la fluctuațiile de temperatură, la impactul fizic și chiar la absorbția mirosurilor din jur. O mică eroare de depozitare poate crește riscul de contaminare cu Salmonella, chiar și atunci când produsul pare a fi în stare bună, scrie La Razon.

Deși multe frigidere includ compartimente specifice pentru ouă, experții recomandă evitarea depozitării lor în ușa frigiderului, deoarece aceasta este zona în care temperaturile fluctuează cel mai mult. Recomandarea generală este de a le păstra la o temperatură stabilă de aproximativ 4 grade pentru a asigura o conservare corespunzătoare.

Pentru a reduce riscurile, este recomandabil să păstrați ouăle în ambalajul original, ceea ce le ajută să fie protejate de impacturi, mirosuri și potențiale contaminări. În plus, cutia facilitează urmărirea datei de expirare și asigură respectarea corectă a etichetării produsului.

Potrivit industriei britanice, aceste informații sunt esențiale pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare, precum salmonella. De asemenea, se recomandă consumul ouălor în ordinea în care au fost achiziționate, pentru a evita lăsarea produselor uitate sau expirate în frigider.

Depozitarea necorespunzătoare poate facilita dezvoltarea bacteriilor periculoase, cum ar fi Salmonella. Prin urmare, este esențial să evitați lăsarea ouălor la temperatura camerei pentru perioade lungi de timp sau depozitarea lor în locuri nepotrivite în frigider.