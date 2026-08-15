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Aliații SUA din Orientul Mijlociu devin tot mai frustrați de politica americană față de Iran, pe care o văd ca fiind inconsecventă și ineficientă

Aliații SUA din Orientul Mijlociu devin tot mai frustrați de politica americană față de Iran, pe care o văd ca fiind inconsecventă și ineficientă
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Frustrarea aliaților SUA din regiunea Golfului Persic a atins cote maxime din cauza modului în care administrația Trump gestionează războiul început în februarie împotriva Iranului. Statele arabe din regiune consideră abordarea Statelor Unite drept imprevizibilă, riscantă și ineficientă. Deși americanii au lansat atacuri masive la începutul războiului, eforturile diplomatice ulterioare nu au adus stabilitate și au transformat statele din Golf în ținte directe pentru Teheran, relatează Washington Post.

Statele arabe pun la îndoială capacitatea SUA ca furnizor de securitate în regiune

În ultimele luni, Donald Trump a lansat în mod repetat amenințări la adresa Iranului, doar pentru a le retrage ulterior sub motivul progreselor înregistrate în discuțiile de pace. După luni de război și atacuri continue cu rachete și drone din partea Iranului și a aliaților săi asupra țărilor arabe aliate cu SUA din Orientul Mijlociu, patru oficiali de la Washington au declarat că guvernele Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite, Qatarului, Kuweitului și Bahrainului sunt acum unite în nemulțumirea lor față de administrația Trump. Unele dintre aceste state au început chiar să dezbată utilitatea găzduirii bazelor militare americane pe teritoriul lor.

„Trump a început acest război”, a declarat un oficial din Golf, „iar noi plătim prețul”.

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Statele din Golf continuă să se bazeze pe SUA ca partener apropiat în materie de securitate și furnizor major de arme, iar Qatar și Bahrain găzduiesc cele mai importante baze americane. În condițiile în care americanii încep să își piardă credibilitatea ca furnizor de securitate, unele state au început să exploreze alte opțiuni.

Spre exemplu, Acordul de la Mecca semnat săptămâna trecută între Arabia Saudită, Turcia și Pakistan a fost „un semnal pentru SUA”, a precizat un înalt oficial european. Pactul arată că cele trei state musulmane sunnite puternice „încearcă să își diversifice parteneriatele de securitate și apărare. În opinia lor, SUA nu mai sunt suficiente”.

„Statele Unite au fost în contact regulat cu toți aliații noștri regionali încă dinainte de Operațiunea Epic Fury”, a declarat oficialul, vorbind sub condiția anonimatului, conform regulilor stabilite de Casa Albă. „Iranul este mai izolat ca niciodată ca urmare a acțiunilor sale teroriste.”

Firas Maksad, directorul departamentului pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord din cadrul Eurasia Group, care are contacte extinse în cadrul conducerii statelor din Golf, precizează că politica lui Trump față de Iran este adesea descrisă în regiune ca fiind „imprevizibilă” și inconsecventă.

În același timp, Anna Jacobs, cercetătoare la Institutul Statelor Arabe din Golf de la Washington, a precizat că încrederea în SUA s-a diminuat de la începutul războiului. Aliații SUA încep să creadă că comportamentul americanilor din regiune îi face mai puțin siguri, nu mai siguri așa cum se așteptau.

Arabia Saudită a fost supusă unor presiuni deosebite în ultimele săptămâni. Pe lângă atacurile din partea Iranului și a grupărilor susținute de Iran în Irak, regatul a fost vizat de houthii din Yemen, aliniați cu Iranul. Forțele Houthi au atacat în mod repetat infrastructura energetică saudită și încearcă în același timp să închidă Strâmtoarea Bab el-Mandeb, singura poartă de ieșire rămasă deschisă a petrolului din Peninsula Arabă.

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