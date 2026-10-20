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Cea mai ieftină chirie din România în 2026: 150 lei/lună. Cum arată

Cea mai ieftină chirie din România în 2026: 150 lei/lună. Cum arată
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Iată cum arată cea mai ieftină chirie din România în 2026. Costă 150 de lei pe lună și se află în județul Buzău.

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Potrivit unei postări pe pagina de Facebook Locuri de Muncă Buzău, cei interesați pot închiria o cameră în județul Buzău, cu suma de 150 de lei, pe lună. În anunțul menționat, se specifică faptul că suma nu include utilități și se află la etajul 9, și se află pe E 85, județul Buzău.

„Cea mai ieftina în Jud Buzau. Este postată pe un site de închirieri. Chiria lunară este de 150 lei fără utilități. Se află la etajul 9. Tu ai putea sta în asa locație? Cameră simplă, cu doar 150 lei lunar chirie, la etajul 9 pe E85, județul Buzau”, se anunță în postarea menționată.

Imaginea postată arată o cameră ce ține loc atât pentru bucătărie, cât și pentru dormitor și baie. Postarea a atras multe comentarii diverse, printre care:

„Când nu ai nimic, ești pe stradă, e foarte bună: căldură, pătuț, wc, chiuveta, argz mic, e adapost, păcat că nu are lift. La etaj 9, ca preț e bine”, a spus un internaut.

Au existat și păreri contradictorii:

„Acolo este prea mult 150 de lei, eu aș prefera să stau în beci decât acolo, că în beci am mai multe condiții, plus țevile de apă caldă care traversează prin beci, deci căldură fac alții și eu nu plătesc ce trece prin țeavă”, a spus un alt internaut.

Prețul chiriilor în anul 2026

Media națională a chiriilor în 2026 este de circa 500 de euro pe lună, în timp ce în București prețurile medii ajung la 420–550 euro pentru o garsonieră și 600–850 euro pentru un apartament cu 2 camere. În București, pentru o garsonieră, chiria este între 420 și 550 de euro, pe lună, și poate ajunge și la 1.250 de euro, lunar, pentru o locație cu trei camere.

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