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O dronă a explodat în Republica Moldova. Fragmentele au fost împrăștiate pe 120 de metri

Elena Popescu
O dronă a explodat în Republica Moldova. Fragmentele au fost împrăștiate pe 120 de metri
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O dronă de tip Geran s-a prăbușit și a explodat în raionul Orhei din Republica Moldova, în apropierea traseului dintre Ivancea și Brănești. Aparatul fără pilot ar fi lovit copacii dintr-o fâșie forestieră înainte de explozie.

Deflagrația s-a produs la numai aproximativ 10 metri de șosea, iar polițiștii au descoperit trei cratere și fragmente ale dronei împrăștiate pe o rază de aproximativ 120 de metri.

Experții Secției tehnico-explozive a Poliției Republicii Moldova au lucrat pe parcursul nopții în extravilanul satului Ivancea, raionul Orhei, după ce miercuri seară a fost localizat locul în care a explodat drona. Primele constatări indică faptul că aparatul fără pilot ar fi intrat în coliziune cu arborii din fâșia forestieră aflată în imediata apropiere a traseului G72, după care s-a prăbușit și a explodat. Locul deflagrației se află la aproximativ zece metri de partea carosabilă.

Trei cratere descoperite după explozie

Urmele lăsate de explozie sunt vizibile pe o suprafață extinsă. În punctul principal al deflagrației, specialiștii au identificat un crater cu un diametru de aproximativ 50 de centimetri și o adâncime de circa 30 de centimetri.

”La sol a fost identificat un crater cu diametrul de aproximativ 50 de centimetri și adâncimea de circa 30 de centimetri. Pe o rază de aproximativ 30 de metri au fost constatate deteriorări ale copacilor, provocate de suflul exploziei, precum și urme specifice efectului termic. La aproximativ 15 metri de locul principal al exploziei, pe marginea carosabilului, au mai fost identificate două cratere, cu diametrul de aproximativ 50 și 30 de centimetri.

Pe o rază de aproximativ 120 de metri au fost depistate multiple fragmente ale aparatului de zbor, inclusiv componente ale aripilor din spate, cu marcajul „Герань-4”, blocuri electronice, precum și elemente ale sistemului de propulsie – un motor turboreactiv, care prezintă urme ale efectului termic. Toate componentele depistate au fost transmise spre expertiză”, arată Poliția Republicii Moldova.

Nu au fost raportate persoane rănite în urma exploziei.

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