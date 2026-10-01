Polonia va menține controalele la frontierele cu Germania și Lituania încă șase luni, până la 30 martie 2027. Ministerul de Interne de la Varșovia susține că măsura va contribui la reducerea migrației ilegale și la consolidarea securității țării.

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Încă șase luni de controale la granițele cu Germania și Lituania

Polonia a introdus controale temporare la granițele cu Germania și Lituania în iulie 2025, urmând exemplul altor state membre ale Uniunii Europene. Ulterior, măsura a fost prelungită până la 1 octombrie 2026.

Potrivit Ministerului polonez de Interne, de la reintroducerea controalelor, autoritățile au refuzat intrarea în țară pentru aproape 1.300 de persoane la frontiera cu Lituania și pentru aproape 1.200 la granița cu Germania.

„Controalele la frontieră sunt un instrument eficient pentru limitarea migrației ilegale. Prelungirea lor va permite gestionarea presiunii migratorii și consolidarea securității frontierelor”, a transmis ministerul într-un comunicat.

Polonia și Lituania pregătesc un plan pentru evacuarea civililor din statele baltice în cazul unei crize

Polonia și Lituania licrează la un plan comun de evacuare a civililor în cazul unei crize majore sau al unei amenințări militare. Planul ar permite, dacă va fi nevoie, evacuarea unor locuitori din Lituania, Estonia și Letonia către Polonia.

Autoritățile de la Vilnius și Varșovia analizează în prezent procedurile de logistică și capacitatea infrastructurii. Un plan detaliat urmează să fie elaborat după ce cele două țări vor ajunge la un acord, potrivit Euronews.

Pregătirile au loc în cadrul exercițiilor „Vyčio Skliautas 2026”, începute pe 25 septembrie în Lituania. Exercițiile, care se desfășoară până pe 3 octombrie, au ca scop testarea sistemului național de mobilizare și a modului în care instituțiile ar coopera în cazul unei crize.