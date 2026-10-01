Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a lansat, joi, în dezbatere publică, un proiect de reorganizare administrativ-teritorială a ţării.

Vasile Tofan a propus ca actualele 32 de raioane să fie împărţite în 3 regiuni.

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Schimbări majore dincolo de Prut

Potrivit premierului moldovean, reorganizarea administrativă a Republicii Moldova are în vedere înlocuirea celor 32 de consilii raionale cu 3 consilii regionale. Acestea din urmă vor putea să dezvolte strategii şi să implementeze proiecte de interes regional, în special în ceea ce priveşte infrastructura, transmite Agerpres.

„Dacă aş reduce esenţa reformei la o singură frază, ea este înainte de toate despre a construi primării mai puternice. Puterea locală trebuie să fie cât mai aproape de oameni, iar primarul şi echipa lui ştiu cel mai bine dacă localitatea are nevoie de apă, de drumuri, de o grădiniţă sau de transport şi cum să livreze aceste servicii. Vrem primării cu mai multă capacitate, cu mai multe resurse şi mai multă putere reală de a rezolva problemele comunităţii. Asta înseamnă că nivelul 2 trebuie să fie şi el mai simplu pentru a transfera această putere la primării.

Găgăuzia își păstrează statutul special

Astăzi avem 32 de raioane. Propunerea noastră este să le înlocuim cu 3 regiuni – Nord, Centru şi Sud. Chişinău şi Bălţi îşi vor păstra statutul actual. UTA (n.r. – unitatea teritorială autonomă) Găgăuzia îşi păstrează şi ea statutul special. Taraclia va fi organizat într-un municipiu de nivel 2”, a afirmat Vasile Tofan, într-o conferinţă de presă.

Liderul de la Chișinău subliniază că serviciile publice care sunt oferite în prezent de administraţiile raionale vor fi preluate fie de administraţiile locale, fie de administraţia centrală.

Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, scrie Jurnal.md, a precizat că la alegerile locale generale din 2027, cetățenii vor alege direct consilierii regionali. La rândul lor, aceștia vor vota președintele și vicepreședinții regiunii. Proiectul de lege privind reorganizarea APL urmează să fie definitivat de Guvern în următoarea perioadă.